張敬軒演唱會2026美國洛杉磯｜門票公售攻略＋購票連結＋座位表

張敬軒《UNPLUGGED 2 第二樂章音樂會 》演唱會將於2026年10月17日(星期六)在Pechanga Resort Casino舉行，會在99concerts/Ticketmaster公開發售，即刻看內文了解如何搶門票、場地座位表及交通！

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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

演唱會海報。(IG圖片)

張敬軒演唱會2026美國 | 詳情

演唱會日期：2026年10月17日(星期六)

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：Pechanga Resort Casino

門票價錢：USD$：$128 / $158 / $188 / $228 / $348

張敬軒演唱會2026美國｜99concerts公開售票

公開發售平台：99concerts

公開開賣日期：2026年8月10日（星期二）

公開開賣時間：下午6時（PST）

注意：8月11日上午9時（HKT）

張敬軒演唱會2026美國｜Ticketmaster公開售票

公開發售平台：Ticketmaster

公開開賣日期：2026年8月11日（星期二）

公開開賣時間：下午3時（PDT）

注意：8月12日上午6時（HKT）

張敬軒。（香港01攝）

張敬軒演唱會2026美國 | 座位表