張敬軒演唱會2026美國洛杉磯｜門票公售攻略＋購票連結＋座位表

撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：

張敬軒《UNPLUGGED 2 第二樂章音樂會 》演唱會將於2026年10月17日(星期六)在Pechanga Resort Casino舉行，會在99concerts/Ticketmaster公開發售，即刻看內文了解如何搶門票、場地座位表及交通！

>> 更多香港及澳門演唱會及活動介紹 <<

立即購買！！張敬軒美國演唱會門票😍

輸入01獨家優惠碼，購買演唱會門票滿HK$2,000即減$108！
優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日
優惠碼：HK01SHOWPASS

演唱會海報。(IG圖片)

張敬軒演唱會2026美國 | 詳情

演唱會日期：2026年10月17日(星期六)
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：Pechanga Resort Casino
門票價錢：USD$：$128 / $158 / $188 / $228 / $348

張敬軒演唱會2026美國｜99concerts公開售票

公開發售平台：99concerts
公開開賣日期：2026年8月10日（星期二）
公開開賣時間：下午6時（PST）
注意：8月11日上午9時（HKT）

張敬軒演唱會2026美國｜Ticketmaster公開售票

公開發售平台：Ticketmaster
公開開賣日期：2026年8月11日（星期二）
公開開賣時間：下午3時（PDT）
注意：8月12日上午6時（HKT）

張敬軒。（香港01攝）

張敬軒演唱會2026美國 | 座位表

Pechanga Resort Casino（Ticketmaster）
Dear Jane追月夜澳門開唱設企位　超長延伸台零距離玩燈籠食月餅張靚穎演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表Maroon 5演唱會2027新加坡｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位表yung kai演唱會2026新加坡｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位表LE SSERAFIM演唱會2026新加坡｜門票攻略＋購票連結＋座位表
張敬軒
演唱會
本地樂壇焦點