NBA中國賽球迷日2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

NBA中國賽及球迷日將於2026年10月９日至11日在澳門威尼斯人綜藝館舉行，會在金光票務、Trip等開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

NBA中國賽2026澳門 | 詳情

侯斯頓火箭 vs 達拉斯獨行俠

NBA中國賽日期：2026年10月9日7:30PM，及10月11日5:30PM

NBA中國賽時間：澳門威尼斯人綜藝館

門票價錢：HKD/M0P 588/888/1288/1688/2888/4388/5888/6888/16888/24888

限購：8張門票

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NBA中國賽2026澳門 | 詳情

NBA球迷日2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年10月10日 ( 星期六 )

演唱會時間：15:30PM

演唱會時間：澳門威尼斯人綜藝館

門票價錢：HKD/MOP 488/688/888/1788/1988/3388/4988

限購：8張門票

NBA 球迷日將於2026年10月10日 ( 星期六 ) 在澳門威尼斯人綜藝館舉行（IG@nbahk）

NBA中國賽2026澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：金光票務、Trip.com、Macau PASS、淘寶88VIP

公開開賣日期：8月12日（星期三）

公開開賣時間：中午12時

NBA球迷日2026澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：金光票務、Trip.com

公開開賣日期：8月12日（星期三）

公開開賣時間：中午12時

NBA中國賽球迷日2026澳門 | 座位表

NBA中國賽球迷日2026澳門 | Trip 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。