曾傲棐麥花臣開騷前推新歌　特意降Key錄音大談「愛情」震撼人心

明天（15日）於旺角麥花臣場館舉行其首個個人演唱會「曾傲棐Arvin T. 《Lunatique》演唱會」的曾傲棐（Arvin）推出全新廣東作品《愛與(不)被愛》。

曾傲棐明日將於麥花臣舉行個人演唱會。（官方提供圖片）

曾傲棐處男show前推新歌

這次新歌不再講甜絲絲愛情，反而以「角色盲目錯亂」鬧醒世人，而當中「爭相出賽」、「但一得到已不想愛」的歌詞，「呢句簡直係當頭棒喝」，Arvin這樣形容。「好多時候人係活喺唔同競爭入面，鬥到後面根本唔係因為真係好想要嗰樣嘢，而係純粹為咗『贏』。」他一語道破現代人那種盲目爭奪的狀態，最後可能是「贏咗粒糖輸咗間廠」，「或者我哋都應該靜落嚟諗一諗，其實我哋想要啲咩。」

《愛與（不）被愛》不再講甜絲絲愛情，反而以「角色盲目錯亂」鬧醒世人。（官方提供圖片）

「人類會為突然想吃肉，誰來也抱住」這句歌詞，Arvian坦言：「最打動到我，同時亦最難唱出嗰種感覺。」簡單十多個字，說的是人的慾望來到的時候，誰走前來都先抱着的荒謬，要唱出那種又渴望又矛盾的味道，一點也不易。

曾傲棐大談大膽愛情觀。（官方提供圖片）

降Key錄音要歌迷聽真啲把聲

製作上，亦跟以往都有點不同，Arvin跟監製刻意將收返來的Demo降了一個Key去錄，不以高音技巧演繹，反而用最Raw最貼地的聲線去唱出這份情感，他解釋：「除咗覺得咁樣更貼合歌詞意思，都係想俾樂迷聽到多啲自己中低音，比較接近講嘢嘅聲線。」

曾傲棐刻意降Key錄《愛與（不）被愛》：「想樂迷聽真啲把聲！」（官方提供圖片）

講到愛情觀，Arvin有自己一套哲學。他眼中的「伴侶」是「唔受制於任何契約形式下嘅相向陪伴關係，係一齊探索世界、互相學習進步嘅伙伴。」更拋出一個大膽的看法，「我偏向認為『愛』係暫時嘅，視乎兩個人點樣為愛情不定時『續費』。」這就如電話月費計劃，不續約便斷線，用貼地的生活日常來比喻愛情，背後意思就是看看人們如何將愛情保養及增值。Arvin希望樂迷聽完新歌後，可以多跟自己對話，「希望大家多咗一扇窗口去同自己對話，誠實面對自己。」他又謂：「我覺得擁抱自己嘅陰暗面，係學識愛人、愛自己嘅第一步。」

講到愛情觀，曾傲棐有自己一套哲學。（官方提供圖片）

至於明天的處男show，Arvin透露一切已經準備就緒，「接住落嚟就係要學識放低表演嘅心，可以做一個打動人嘅表演。」他坦言自己經驗尚淺，「未必學得切，但會努力。」

《愛與（不）被愛》MV有不少男女爭吵場面。（官方提供圖片）

《愛與（不）被愛》MV有不少男女爭吵場面。（官方提供圖片）