容祖兒親揭明年啟德演唱會進度　保證質素：會著重調好音響

樂壇天后容祖兒（Joey）宣布2027年將進軍「啟德」舉辦大型演唱會，作為香港樂壇的舞台標桿， 容祖兒次次開唱皆創造話題，而這次移師規模更大、設施全新的啟德場地，更被視為其演藝生涯的又一重要里程碑。近日，容祖兒登上叱咤樂壇903直播，親揭演唱會詳情。

容祖兒現身商台直播（Threads@sinling__jy）

容祖兒現身商台直播（Threads@sinling__jy）

容祖兒將於2027年在啟德開騷。（IG@gfunchung）

演唱會由Pretty Crazy演唱會設計師再操刀

容祖兒在直播中透露《等等等等》近期會有合唱版live demo，全新專輯更會配合演唱會推出。對於追求完美舞台效果的樂迷而言，本次演唱會最大的「定心丸」，莫過於確定繼續沿用Pretty Crazy演唱會合作的頂尖舞台設計師Es Devlin。團隊過去曾為容祖兒打造多場令人驚艷的經典舞台，無論是空間結構的運用、光影美學的呈現，還是機關巧思的設計，皆代表著香港演唱會製作的最高水準。容祖兒還透露本次啟德演唱會決定為「三面台」設計，對於啟德場地的超大空間，團隊將量身打造全新視覺概念，延續容祖兒一貫的前衛美學與頂級製作規格，預計將為觀眾帶來一場極具衝擊力的視覺盛宴。

容祖兒表示會用原來Pretty Crazy演唱會設計師操刀。（《叱咤樂壇903》直播截圖）

攻克新場地「音響工程」成最大成敗關鍵

除了視覺令人期待，廣大樂迷最關心的莫過於「聽覺體驗」。由於啟德作為全新落成的大型場館，其空間體積與建築結構對音場控制帶來了極高挑戰。過往大型新場地首演時，常面臨「迴音過大」或「聲音傳遞不均」等技術陣痛期。不少死忠樂迷紛紛在網上留言提醒：「最重要是調好音響！」容祖兒演唱會團隊能否成功攻克巨大場地的音響工程難題、精準調音，確保每一個角落的觀眾都能享受「紅館級」甚至超越紅館的清晰音質，將是本次演唱會能否再創經典的最大關鍵。