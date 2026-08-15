朴孝敏粉絲見面會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

朴孝敏《My Hyomin Moment》粉絲見面會將於2026年9月12日（星期六）在「澳門銀河」-G Box舉行，會在大麥網、銀河票務開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

poster（FB@Galaxy Macau 澳門銀河）

朴孝敏粉絲見面會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：9月12日（星期六）

演唱會時間：下午17時半

演唱會地點：「澳門銀河」-G Box

門票價錢：CNY 1,888 / 1,188 / 688 元

MOP/HKD 2,188 / 1,388 / 788 元

朴孝敏粉絲見面會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台：大麥網、銀河票務

公開開賣日期：2026年8月21日（星期五）

公開開賣時間：中午12時

朴孝敏（IG@hyominnn）

朴孝敏粉絲見面會2026澳門 | 福利

演唱會福利（FB@Galaxy Macau 澳門銀河）

朴孝敏粉絲見面會2026澳門 | 座位表

「澳門銀河」-G Box座位表。（FB@Galaxy Macau 澳門銀河）

朴孝敏粉絲見面會2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人訊息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。