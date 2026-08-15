朴孝敏粉絲見面會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：
朴孝敏《My Hyomin Moment》粉絲見面會將於2026年9月12日（星期六）在「澳門銀河」-G Box舉行，會在大麥網、銀河票務開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
朴孝敏粉絲見面會2026澳門 | 詳情
演唱會日期：9月12日（星期六）
演唱會時間：下午17時半
演唱會地點：「澳門銀河」-G Box
門票價錢：CNY 1,888 / 1,188 / 688 元
MOP/HKD 2,188 / 1,388 / 788 元
朴孝敏粉絲見面會2026澳門 | 公開發售
公開發售平台：大麥網、銀河票務
公開開賣日期：2026年8月21日（星期五）
公開開賣時間：中午12時
朴孝敏粉絲見面會2026澳門 | 福利
朴孝敏粉絲見面會2026澳門 | 座位表
朴孝敏粉絲見面會2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人訊息，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。