丁噹蕭景鴻浪漫合唱《可以是朋友》　魏嘉瑩帶跳虎爪舞熱力開場

昨日品冠、丁噹、蕭景鴻、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、小魏魏嘉瑩齊聚2026花蓮金針花季「漫遊富里983」音樂市集演出，六組歌手接力開唱，讓悠揚歌聲迴盪花蓮縱谷，陪伴現場觀眾享受音樂與美景。雖然白海豚颱風逐漸接近，依然不敵現場「晴男晴女」鼓鼓、丁噹、小魏與品冠的威力！活動當天天氣舒適宜人，甚至還有陽光露臉，讓現場歌迷開心享受這場集結連綿青山、藍天白雲、翠綠草原與美妙歌聲的音樂盛會。

鼓鼓呂思緯、蕭景鴻、丁噹、品冠、小魏魏嘉瑩、蕭秉治瑩齊聚2026花蓮金針花季開唱（左至右）。（公關提供）

小魏帶跳「虎爪舞」熱力開場

小魏魏嘉瑩7月甫推出全新數位EP《快出來玩》玩樂自選輯，這次更首次將〈快出來玩〉帶到花蓮東部，邀請花蓮朋友跟著她一起「玩！來玩！快出來出來玩」！由小魏擔任最熱情的開場演出，一連帶來多首歌曲炒熱現場氣氛，除了演唱經典快歌〈我要把眼淚當汽水〉，也帶來新EP歌曲〈我們是奇奇與蒂蒂〉及〈喜歡我吧（2026重逢版）〉，而在演唱〈快出來玩〉時，小魏也與全場大、小朋友一起跳「虎爪舞」，可愛又溫馨！而活動現場，主持人介紹小魏為「創作少女」，她則笑說：「台下的大家只要覺得自己是少女，那就是少女！」俏皮回應逗樂全場，也展現她一貫自然可愛的個性。此外，小魏也向大家分享今年花蓮金針花季自8月8日至10月11日，熱情邀請大家趁著花季到花蓮走走，造訪知名的赤柯山、六十石山，在金黃色花海中感受花蓮的自然美景。

小魏魏嘉瑩花蓮開唱萌力全開 「創作少女」率全場齊跳虎爪舞。（公關提供）

品冠向歌迷借風扇笑言工作當放風

品冠睽違多時再度來到花蓮演出，這也是他首度到富里，現場美麗山景與熱情陽光讓他相當喜愛，直呼對花蓮的好山好水與悠閒步調念念不忘。而在「資深晴男」品冠的帶領下，花蓮的天氣相當晴朗，親民的品冠不時走下舞台與觀眾互動，甚至向GX歌迷借電風扇來吹，逗得現場笑聲不斷！出道30年的他帶來〈我以為〉、〈掌心〉、〈門沒鎖〉及〈不如我們今天見〉等經典歌曲，陪伴歌迷回味熟悉旋律。適逢父親節，近期也都在陪伴孩子過暑假的品冠笑說：「今天雖然是工作，但也算是一種放風！來到這漂亮的地方唱歌給大家聽。」並提醒大家晚上回家別忘了陪爸爸吃頓飯。此外，他也透露睽違4年的新專輯正在積極籌備中，近期陸續創作新歌，邀請歌迷期待他的音樂新作。

品冠首登花蓮富里開唱 曝睽違4年新專輯籌備中。（公關提供）

鼓鼓熱情互動口袋被衛生紙塞爆

鼓鼓呂思緯履行「每年暑假都要來花蓮跟大家一起玩」的約定，今年帶著「真人版晴天娃娃」的Vitamin G能量登場！在金針花海中一連帶來〈Bubbling〉、〈透明傘〉、〈警戒線〉及經典歌曲〈當我變成我們〉，上台前更特別學習阿美族語「Aray！」向大家打招呼，感謝歌迷到場支持。向來喜歡與歌迷近距離互動的鼓鼓，更直接走進觀眾席拍照同樂，笑說：「搖滾區有個魔力，下來就不想上去了！我們現在是好朋友了對嗎？」不過炎熱天氣讓他狂冒汗，歌迷相當貼心不斷遞上衛生紙，熱情到鼓鼓口袋都被塞得「鼓鼓」的。而他也現場徵求金針花料理推薦，歌迷熱情分享金針花泡麵、金針花汽水、金針花啤酒等特色料理，讓鼓鼓聽得口水直流，笑說演出結束就要直奔農會大採購！即將於12/26於台北流行音樂中心舉辦《我現在又在想你了》巡迴演唱會的他，除了邀請大家當天到現場一起感受能量外，也笑說：「音樂的世界裡，可以一直做自己喜歡的事、抓緊自己的夢想蠻幸福的，謝謝你們來跟我們一起在這邊唱歌！」

鼓鼓化身「晴天娃娃」學阿美族語打招呼、歌迷熱情塞滿他口袋「都鼓鼓的」。（公關提供）

蕭秉治化身宣傳大使狂替兄弟站台

蕭秉治帶來〈想悄悄住進你的靈魂〉、〈外人〉、〈頻率〉及〈感覺犯〉、〈不按牌理出牌〉等歌曲，炒熱現場氣氛！之前秉治也曾跟著《GDX走花路》走訪花蓮多處私房景點，賞美景、品美食，對花蓮特色美食更是如數家珍，這次來到金針花季，他也分享自己最喜歡的金針花料理方式就是「酥炸」，並熱情喊話：「多多支持花蓮的觀光、多多來花蓮玩！」而近期他的好兄弟鼓鼓與蕭景鴻都推出新專輯並準備舉行演唱會，蕭秉治化身「宣傳大使」開玩笑說：「大家好，我是蕭秉治，你們不記得我也沒關係！但是你們一定要記得12月26號要去北流看鼓鼓呂思緯的演唱會，還有8月12日要去看蕭景鴻！」大力替好兄弟們宣傳，展現三人的好交情。蕭秉治也特別邀請鼓鼓上台組成GX合唱〈超人披風〉，並感性向大家分享今年是鼓鼓個人Solo出道10週年：「謝謝大家一起陪他度過這麼重要的時刻！」鼓鼓也笑著回應：「現在越來越多人喜歡秉治的創作，我唱他創作的歌、小玫瑰也唱他的歌，謝謝大家喜歡！」兄弟倆相知相惜，並約定好要繼續成為彼此的超人披風。

蕭秉治化身「宣傳大使」狂推好兄弟！無時無刻力挺鼓鼓、蕭景鴻演唱會。（公關提供）

GX合體獻唱〈超人披風〉願成為彼此的超人。（公關提供）

蕭景鴻清唱獻亡父

蕭景鴻為了與金針花季融為一體，特別穿上金針花色系服裝登台開唱，首先帶來輕快歌曲〈適當〉，並笑說「今天的天氣非常適當！」事實上，他每次演出不是遇到下雨就是颱風，這次雖然依舊有颱風攪局，所幸現場「晴男晴女」發威，讓花蓮擁有好天氣，也讓有「雨神」封號的他笑喊：「剛剛從台北下來還在狂風暴雨，我終於擺脫『旱災大使』的封號啦！」而蕭景鴻上次到花蓮演出時收到許多美味的金針花，身為料理達人的他也分享已經拿來做成金針排骨、金針炒蛋填飽肚子，直呼金針好吃又養身，笑說「等等就去買一箱回家！」適逢父親節，蕭景鴻也特別清唱〈最後的記持〉祝福天上的爸爸，並感性表示：「這首歌也希望每位父親都可以身體健康，每位孩子可以多多陪陪你們的父母，帶他們來好山好水的花蓮走走。」

蕭景鴻「雨神」變晴男！父親節清唱〈最後的記持〉獻給天上爸爸。（公關提供）

丁噹蕭景鴻浪漫合唱

常到花蓮旅遊的丁噹，笑稱自己已經是「花蓮觀光大使」，日前更特別為金針花季拍攝一系列旅遊推薦影片，邀請粉絲一起來花蓮賞花、旅遊。此次登上金針花季舞台，丁噹也準備豐富曲目，〈手掌心〉、〈猜不透〉、〈我愛他〉等經典金曲，以及近期發行並拿下多項冠軍的新歌〈曾經如今〉，更特別邀請蕭景鴻合唱〈可以是朋友〉，浪漫的雙人合唱驚喜送給花蓮歌迷。熱愛花蓮的丁噹也透露，接下來將留在花蓮休息三天，繼續享受當地美景與美食成為貨真價實的觀光大使，更笑說：「如果剛好遇到，不用懷疑就是我！」也大方邀請大家不用不好意思，若在花蓮巧遇她可以直接上前合照，期待彼此有緣相遇。