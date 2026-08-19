龍劍笙粤劇折子戲專場2026香港｜門票優先/公售攻略+連結+座位表

傳承•大戲候系列：笙火相傳 — 龍劍笙粤劇折子戲專場將於2026年10月10至12日（星期六至一）、10月15日（星期四），共四場在沙田大會堂演奏廳舉行，會在urbtix開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



龍劍笙粤劇折子戲專場將於2026年10月10至12日（星期六至一）、10月15日（星期四），共四場在沙田大會堂演奏廳舉行（康樂文化事務署）

龍劍笙粤劇折子戲專場2026 | 詳情

龍劍笙粤劇日期：2026年10月10至12日（星期六至一）、10月15日（星期四）

龍劍笙粤劇時間：14:30

龍劍笙粤劇地點：沙田大會堂演奏廳

門票價錢：$980, $780, $580, $380

*只接受信用卡付款（不設售票處及自助售票機售票）

*購票限額：每張信用卡購買不多於兩張門票

龍劍笙粤劇折子戲專場2026｜公開發售

公開發售平台 ：Urbtix網頁/流動購票應用程式/電話熱線3166 1288

公開開賣日期：8月24日（星期一）

公開開賣時間：上午10時起

限購：每張信用卡限購2張

*不設售票處及自助售票機售票

龍劍笙粤劇折子戲專場2026｜登記抽籤購票

登記場次：10月13至14日（星期二至三），共兩場

登記日期：8月25日至27日（星期二至四）

*必須包含至少一張長者優惠票

1.網上登記

網上登記平台：Urbtix

登記日期：8月25日（星期二）至 8月27日（星期四）

登記時間：8月25日上午10時至8月27日晚上9時

2.指定表演場地登記

登記日期：8月25日（星期二）至 8月27日（星期四）

登記時間：上午10時至晚上9時

登記場地：設於香港大會堂、香港文化中心、沙田大會堂的登記服務站，由服務人員協助登記抽籤

*每人只限登記一次，每個登記可獲一次隨機抽籤機會。

*每個登記可認購不多於兩張門票。

*中籤座位將由電腦編配，不設自行選擇座位。

*認購門票必須包含至少一張長者優惠票，該門票不可提升為正價票。

*每個登記只可選擇一個場次及一個票價。

3.公佈抽籤結果及購票安排

中籤者將於9月3至5日（星期四至六）期間，透過電話短訊（SMS）接獲中籤通知（備有專屬購票編碼）。

中籤者須於9月6至9日（星期日至三）期間，前往康文署表演場地的城市售票處*，出示中籤手機短訊，以短訊內的專屬購票編碼，購買已獲編配座位的門票。

龍劍笙粤劇折子戲專場2026香港 |座位表

座位表（康樂文化事務署）

龍劍笙粤劇折子戲專場2026 | Urbtix 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

節目詳細

第一場

《蝶影紅梨記之窺醉、亭會》

主演：黃成彬、御玲瓏、梁煒康

第二場

《蝶影紅梨記之詠梨》

主演：龍劍笙、御玲瓏、梁煒康、關凱珊

第三場

《蝶影紅梨記之宦遊三錯》

主演：黎耀威、御玲瓏、梁煒康、符樹旺、關凱珊

第四場

《帝女花之庵遇、相認》

主演：龍劍笙、梁芷萁、梁煒康

第五場

《帝女花之迎鳳》

主演：黃成彬、梁芷萁、梁煒康、關凱珊、盧麗斯

第六場

《帝女花之上表》

主演：黎耀威、梁芷萁、梁煒康、符樹旺、關凱珊

第七場

《帝女花之香夭》

主演：龍劍笙、梁芷萁

*節目長約3小時45分鐘，包括中場休息15分鐘