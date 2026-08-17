楊千嬅廣州開騷頂高溫唱足三個鐘　自爆遭遇夠拍百集《愛回家》

楊千嬅《Live MY LIVE 1.0》世界巡迴演唱會廣州站昨晚（16日）圓滿落幕，連續兩晚演出吸引近十萬名觀眾進場，廣州天河體育中心氣氛高漲。廣州站的歌單及編排亦驚喜處處，除了經典金曲外，演唱會後半部分加入全新串燒環節，《大激想》及《抬起我的頭來》等歌曲一出，全場觀眾立即站起身大合唱，氣氛推至最高峰。網上口碑亦迅速發酵，獲激讚演唱會精彩無比。

楊千嬅《Live MY LIVE 1.0》世界巡迴演唱會廣州站昨晚（16日）圓滿落幕。（公關提供）

連續兩晚演出吸引近十萬名觀眾進場。（公關提供）

今次廣州站，千嬅更大刀闊斧調整演唱會rundown，希望為自己和觀眾帶來新鮮感。她表示：「之前已經唱咗好多場，所以覺得要變下，自己有新鮮感，大家繼續保持新鮮感，睇得開心。」

千嬅大刀闊斧調整演唱會rundown。（公關提供）

總綵排遇暴雨水浸被迫喊停

不過，演出前夕卻遇上意外考驗。總綵排當日，廣州突然狂風暴雨，雨勢甚至超越香港黑雨級別。整個團隊冒雨進行綵排，人人由頭濕到腳，台底更是水浸，其後因閃電行雷及安全問題，決定中止綵排。雖然演出當天天公造美沒有下雨，但由於部分內容未能完成總綵，令千嬅承受相當大心理壓力。

總綵排遇暴雨水浸被迫喊停。（公關提供）

氣溫急升又熱又焗

演出順利完成第一晚後，她並沒有立刻休息，而是立即與團隊開會檢討細節，希望第二晚做到更好。未料廣州這兩日停雨後氣溫急升，第二晚場內又熱又焗，唱到尾聲時，千嬅台上開始感到頭暈及體力不支。然而，面對全場觀眾的熱情，她始終不捨得刪減任何歌曲。唱到《飛女正傳》時，她在台上唱了兩句後，笑著向觀眾說：「我有啲攰……」然後索性坐在舞台上繼續演唱。台下歌迷即時以大合唱為她打氣，場面溫馨感人，令她數度強忍淚水。

千嬅始終不捨得刪減任何歌曲。（公關提供）

網民激讚專業

演出後千嬅笑言：「簡直係《愛回家》第七十集，真係太熱又冇風，我覺得自己有啲暈，又唔似中暑，唱到好high，個心又唔捨得停。於是我就坐咗落地唱，坐咗一陣，覺得個人定啲，先再企返起身。」不少觀眾大讚千嬅專業，即使面對天氣、體力及演出壓力，仍然堅持以最佳狀態完成每一首歌，不願辜負歌迷期待。演出結束後，網上口碑亦迅速發酵，不少觀眾留言表示，新歌單驚喜十足，節奏流暢，氣氛一浪接一浪，令千嬅終於鬆口氣，十分開心。

網民激讚專業。（公關提供）

巡演七年遭遇笑言夠拍百集《愛回家》

向來感情豐富、喜歡與觀眾分享心底話的千嬅，這兩晚在廣州站舞台上感性表示：「好開心再次返廣州，好多香港朋友都嚟咗，歌迷會、不同城市歌迷，多謝你哋。我好慶幸成長裏面，得到好多唔同嘅故事。2019年開始做巡迴演唱會其實係一件難事，用廣東歌做巡演更加唔容易。」 她又笑言七年期間，巡演中發生了好多故事，好多遭遇 :「夠我拍100集《愛回家》同埋上四次《東張西望》！哈哈。呢啲所有蝦碌、搞笑、嚇死人嘅事，我都覺得好珍貴。呢啲碎片，會係我人生最美好嘅回憶。好多謝所有知遇知音，我嘅團隊、我嘅音樂，同埋一直支持我嘅觀眾。我覺得自己真係好滿足、好快樂，每一分鐘都係。」一番說話換來全場如雷掌聲。

巡演七年遭遇笑言夠拍百集《愛回家》。（公關提供）

偷偷現身IP展覽打卡

演唱會外，千嬅原創IP角色「Am'miri」亦成為廣州站另一焦點。公仔裝置於場館對面的商場展出，吸引近200萬人次參觀。千嬅綵排前一晚偷偷現身打卡，卻被歌迷迅速認出，商場擔心人潮聚集，急忙請她先行離開，更善意「勸喻」她最好不要再出街，令她哭笑不得。

偷偷現身IP展覽打卡。（公關提供）

直言要努力追近關智斌

廣州演唱會，千嬅經理人+老公丁子高，第一晚於場內為老婆打氣後，第二日竟然消失現場。原來他最近醉心於Hyrox ，一早去了深圳參加比賽，最後得到他年齡組別第六名！ 丁子高表示，這個Hyrox比賽他已經參加了五次，之前於泰國，香港，上海，台北也參加過，之後亦會繼續。昨日的比賽他也遇上Kenny關志斌，「Kenny 真係好勁呀，佢得到佢個個組別冠軍！我會努力追下，睇下可唔可以追近佢囉。哈哈。」

年齡組別第六名。（公關提供）