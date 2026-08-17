古天樂紅館騷倒數親自踩場督師　推出全港首張特製「公仔膠」唱片

古天樂殺入紅磡香港體育館舉辦《MY FIRST SHOW》，倒數最後五天，本周五起一連兩晚（8月21及22日）強勢登場。



大合照。（公關提供）

親自督師巡視搭建舞台

古天樂正馬不停蹄為演出積極排練，為隆重其視首次的個人騷，古仔近日獲安排到啟德體育園主場館內進行綵排，爭取在紅館緊張檔期以外持續排舞練走位。適逢紅館昨日開始搭建舞台，古仔已第一時到場視察，連日來穿梭紅館與啟德，希望周五起展開的四場港澳演唱會能為大家送上一個別具心思的娛樂盛宴。

古天樂啟德主場館綵排紅館騷。（公關提供）

古仔已第一時到場視察。（公關提供）

花半年特製全港首張「公仔膠」新碟

有鑑於香港天文台預料周末或有驟雨及狂風雷暴，大會相當貼心，為入場觀眾在鄰近紅館的置富都會商場內開設為期三天的Pop up store ，從本周四起限量發售周邊產品，計有T恤、外套、衛衣、Totebag、帽、CD機、古仔Q版Figure等等，當然還有配合紅館騷上架的全新專輯《The Present》。古仔今年推出首張精選專輯《天命最高BACK TO THE PAST》，成為三星期銷量冠軍，又為全新單曲《世紀大騙局》發行3吋CD，趁紅館騷開鑼在即，本星期面世的專輯《The Present》，收錄有經典曲目的Remix版、宣萱合唱的《無時空之戀》，以及與農夫的《天下一家》等共12首新舊作品，將以雙封面版本應市；同時，古仔還特製史無前例的全港首張「公仔膠」唱片，膠身以其Q版造型製作，花上半年時間精心炮製，完成品定必令粉絲們愛不釋手。主辦單位亦特別打造幾個等身大的古天樂Q版吉祥物，屆時會擺放在香港Pop up store及澳門表演場地供大家拍照留念，勢必成熱門打卡位！

勁用心綵排。（公關提供）

一連三日登場。（公關提供）

澳門夜空無人機華麗造勢

《MY FIRST SHOW》澳門站緊接8月29日及30日假威尼斯人綜藝館展開；為進一步加強聲勢，澳門昨日（16日）晚上10時10分進行全長5分鐘的無人機匯演，利用LED燈在空中呈現出古仔澳門騷字眼及其Q版公仔，期間播出《天命最高》和《男朋友》，場面壯觀。

利用LED燈在空中呈現出古仔澳門騷字眼及其Q版公仔。（公關提供）