Honey Punch獲頂級韓導師特訓舞技大躍進　回港首唱新歌人氣爆燈

由香港殿堂級音樂監製伍樂城（Ronald）一手打造的 Baron Music 新生代跳唱女團 Honey Punch，出道僅一年便憑多首點擊率破百萬的快歌與抒情歌，穩佔樂壇新勢力地位。Honey Punch其中四位成員——副隊長Jacey、Chelsa、Colour和 Keira本月初前往韓國，展開為期多天的「地獄式訓練」。



Honey Punch其中四位成員：副隊長Jacey、Chelsa、Colour 和 Keira本月初前往韓國，展開為期多天的「地獄式訓練」。（公關提供）

Honey Punch赴韓特訓

Honey Punch此行遠赴韓國特訓，香港知名電視台TVB攝製隊全程隨行直擊，將她們在排練室揮灑汗水、充滿熱血與夢想的真實奮鬥面貌全方位紀錄下來。在當地頂級娛樂公司的專業訓練下，Honey Punch為了達到國際標準，進行了日以繼夜的密集式特訓。

TVB攝製隊全程隨行直擊Honey Punch遠赴韓國特訓。（公關提供）

獲ILLIT御用編舞師親授

本次特訓重磅邀請了K-pop業界首屈一指的頂尖製作與表演大師，組成全明星導師團隊，為學員帶來國際級的專業指導與實戰經驗。導師陣容包括：aespa大熱作《Black Mamba》的舞蹈總監Redlic、ILLIT御用頂級排舞師Renan、VERIVERY大熱作《RED》的實力派編舞師Jinstar，以及跨國女子組合i Me核心韓國籍成員兼實力主唱導師泫京等。

Honey Punch與韓國實力派編舞師 Jinstar合照。（公關提供）

Honey Punch與跨國女子組合 i Me 核心韓國籍成員兼實力主唱導師泫京合照留念。（公關提供）

舞步整齊度「脫胎換骨」

Honey Punch每日接受長達十多小時的高強度訓練，內容涵蓋基礎體能與核心鍛鍊。同行的工作人員及韓國當地的排舞導師見證了Honey Punch的堅毅與努力後，紛紛大讚她們進步神速，舞步整齊度達到全新高度，簡直是「脫胎換骨」，展現出令人驚艷的頂級舞台魅力！

Honey Punch與韓國舞蹈總監REDLIC。（公關提供）

酷熱天氣下快閃跳唱

首爾的酷熱天氣完全擋不住Honey Punch的熱情！她們在韓國特訓期間於弘大商圈即興快閃跳唱新歌《無糖賓治》。儘管大汗淋漓、妝容融化，她們依舊展現出高度的專業水準。現場吸引大量途人圍觀，更獲現場的香港旅客高聲熱情應援，人氣高企，魅力驚艷全場！

Honey Punch與ILLIT御用頂級排舞師 Renan合照留念。（公關提供）

亮相啟德發佈會吸引過百粉絲支持

前日，Honey Punch現身啟德出席「Honey Punch x Chilloha 聯名發佈會」，吸引過百粉絲到場應援，場面極為墟冚！她們在活動現場勁歌熱舞，首次獻唱新歌《無糖賓治》及表演《Cantopop Medley》，展現非凡的舞蹈實力與紮實唱功。此外，成員們更與現場 10名粉絲合力完成匹克球小挑戰，品牌方更大方送出「Chilloha x Honey Punch 聯名系列均碼運動喇叭褲」乙條。

Honey Punch現身啟德出席「Honey Punch x Chilloha 聯名發佈會」，吸引過百粉絲到場應援，場面極為墟冚！（公關提供）

Honey Punch與Chilloha已合作將近一年，今次Honey Punch親自操刀設計的跨界聯名系列，展現滿滿的青春活力。

Honey Punch與現場粉絲合力完成匹克球小挑戰。（公關提供）

首唱新歌《無糖賓治》大展大躍進舞技

值得一提，Honey Punch其中四位成員——副隊長Jacey、Chelsa、Colour和Keira本月初前往韓國，展開為期多天的「地獄式訓練」，繼韓國特訓後，Honey Punch亮相「Honey Punch x Chilloha 聯名發佈會」首次跳唱新歌《無糖賓治》，可謂「舞技大躍進」！