女子組合MYNT新歌MV性感解放大騷長腿　莊子璇谷胸倪樂琳瞓上枱

由TVB大型唱跳節目《魔音女團》打造的全新女子組合MYNT，六位成員分別有：隊長宋宛穎（Sabrina）、倪嘉雯（Carmen）、莊子璇（Hilary）、倪樂琳（Ellyn）、喬美莎（Chelsea）、盧映彤（Skylar），首支推出的歌曲《Turn My Magic On》MV，19日強勢首播，六位「美少女」以大膽前衛的視覺形象與型格舞步，展示「魔力」與「誘人」一面。



焦點圖片。（公關提供）

《Turn My Magic On》由《中年好聲音3》亞軍張與辰作曲、T-Rexx填詞、TonYnoT編曲、Jacky Chui監製，四人合力為MYNT打造這首融合流行電子與舞曲元素的歌曲，展現MYNT獨有魅力。

MYNT推出《Turn My Magic On》MV，畫面吸睛。（公關提供）

多套性感戰衣火辣登場

在《Turn My Magic On》 MV中，MYNT以多套性感戰衣亮相，分別有Tube Top Look、背心Look、短褲短裙Look，大晒「長腿」、「A4腰」及「美人肩」，苗條身段盡現人前。其中，Hilary今次更身兼服裝設計，將自己的構思變成舞台服裝，她接受官方訪問時表示：「今次好開心用咗我設計嗰套衫，因為我本身諗住大家可能着一、兩次，已經冇機會再着，可能大家都好鍾意呢套衫，所以就用咗喺MV裏面。」Hilary還透露自己設計的服裝以「黑、白、銀」色調為主，再配合純白色背景拍攝，更能突顯這一系列服裝的時尚感。

團舞有唔少身體波浪扭動動作。（公關提供）

Hilary呢個造型極搶Fo。（公關提供）

倪樂琳瞓上枱瘋狂擺甫：臨場Freestyle諗出嚟

至於在舞蹈動作方面，六位「美少女」施展渾身解數，除了做出力度十足的揈頭動作、細膩俐落的手部動作，更融入大量Body Wave扭動動作，充分展現柔韌度與肢體控制，再加上豐富表情，舉手投足都散發感染力。其中， Hilary「手趴長枱」及「倒酒」動作最為吸睛，不時對着鏡頭發放迷人電眼，型格與性感並重，誘惑力十足；而Sabrina在長枱上擺Pose動作，同樣電力驚人；至於Ellyn「瞓長枱」邊唱邊擺Pose同樣搶Fo，Ellyn受訪時表示：「其實喺枱上嘅Pose，大部分時間都係我臨時Freestyle諗出嚟嘅，個一刻突然諗到想做咩Pose，我就做。」她還透露拍攝時曾經擔心：「好驚打爛嘢。」

唱得、跳得又睇得，真係太犀利啦！（公關提供）

Sabrina呢套服裝造型都好搶眼。（公關提供）

Skylar親揭「電眼」秘訣

另Skylar對着橢圓鏡大玩「鏡中戲」，表情極之豐富，她受訪時坦言從小以K-Pop偶像為榜樣，會一邊看一邊模仿，久而久之練成「表情管理」，拍攝時自然流露，對鏡放電零難度。

Skylar表情豐富，好有演技。（公關提供）

Skylar（左）、Sabrina。（公關提供）

MYNT齊齊釋放天性大呼過癮

MYNT除了在MV中大晒舞技與性感造型之外，更上演一場盡情搞破壞戲碼。 六位「美少女」將長枱上的碟、玻璃樽、紅酒杯等物品統統「扑爛掟爛」，地上滿佈碎片，一片狼藉。Hilary、Ellyn及Skylar都對這一幕印象深刻：「未試過咁樣釋放我哋嘅天性」、「未試過咁樣搞破壞法」、「個刻心情好開心」、「將所有唔開心壓力抒發晒」，整個拍攝過程相當痛快。

Ellyn跳舞好有態度。（公關提供）

Chelsea（左）、Sabrina大晒長腿。（公關提供）