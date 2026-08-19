《我們的青春日誌》邁向800場再創傳奇　關寶慧揚言願意演到90歲

香港人氣長壽音樂劇《我們的青春日誌》邁向800場演出里程碑，為慶祝這個音樂劇再創傳奇，昨日爆炸戲棚獲商場邀請，於商場地下中庭舉辦盛大的音樂會，吸引大批市民圍觀打卡。一手創建香港史上第一個長壽音樂劇，並包辦編劇、作曲、填詞、導演及監製的爆炸戲棚藝術總監陳恩碩（Tom）親自率領音樂劇的一眾演員傾力獻唱劇中大受歡迎的歌曲，關寶慧、黃浩然、沈震軒、詹天文等重量級嘉賓輪流登場。現場更拋出重磅驚喜：陳恩碩宣佈由《我們的青春日誌》衍生的三大「青春外傳劇場」音樂劇即將在2026年10月同步衝出香港，展開超過120場、為期半年的巡迴演出，將香港音樂劇推廣到不同城市。

《我們的青春日誌》一眾演員演出主題曲《我有個夢》。（公關提供）

從工廈排練室到800場駐演傳奇

音樂會由司儀艾力（Eric）拉開序幕，以看過超過10次《我們的青春日誌》的忠實觀眾身分先帶大家重溫這套劇的勵志起源：「我第一次看《我們的青春日誌》只不過是柴灣一個工廈排練室上演的一場小規模試演，沒有人預料這場由Tom發起的實驗會走得這麼遠。Tom在疫情時租下舖位改裝劇場，挑戰難度極高的Long-run駐演模式，在資源緊絀及外界半信半疑之下一步步打磨劇本及培育演員，才成就了今天的傳奇。」

《我們的青春日誌》靈魂人物Tom及全體演員連同「青春外傳劇場」巡迴演出卡士大合照。（公關提供）

劇團台柱與資深演員共創歷史紀錄

音樂會一開場氣氛瞬間升溫，一眾演員接力獻唱劇中經典曲目《我有個夢》、《5** 工場》及《尋夢路》，熟悉旋律一出引起台下劇迷哄堂的歡呼聲。序幕過後，Eric邀請Tom上台分享在香港製作長壽音樂劇的原因：「在英國讀戲劇時，看見倫敦的音樂劇大多數也是長壽演出，有些甚至是連續上演幾十年，很希望把這個觀劇文化帶到香港，讓進劇場變成港人新的長期娛樂選項，將看音樂劇變成大家生活的一部分。」

Tom接著邀請三位劇團的台柱上台分享—身兼心理學家的廖嘉敏（Carmen）、身兼歌手的駱靖琳（Janet）、在美國修讀音樂劇的易彥筠（Hedy），她們同樣是由群戲演員演到主角，現在更兼任Tom的導演助理及製作監督，並演出了超過300場《我們的青春日誌》的演員。她們分享《我們的青春日誌》能夠一路堅持長期演出，秘訣在於持續培育演藝新血，Carmen表示：「很慶幸能見證劇目由寂寂無名到成為本土音樂劇標誌。劇團為追夢新人提供實戰舞台，不少演員零演戲經驗入行，經過Tom的培訓後一步步站上舞台核心位置。」劇組也不失資深舞台劇演員，例如飾演爸爸的葉運強，累計參演超過680場，創下香港單一舞台劇參演場數紀錄。

一眾出席藝人與導演陳恩碩在台下觀看演出表現雀躍。（公關提供）

關寶慧直言「好劇本演不厭」願演到90歲

隨後舞台換上浪漫的氛圍，演員演繹多首關於愛情的歌曲：《暗戀的魔咒》、《點止兵兵》及剛剛加入劇組的歌手黎展峯主唱的《她只當我是朋友》。在《我們的青春日誌》音樂會部分壓軸登場的是香港舞台劇劇后及資深影視演員關寶慧 (Emily) 獻唱《可惜青春回不去》，震撼全場。Emily憶述2019年最初只答應參演10場，因為很怕重覆演出同一劇目，原本打算long-run版本最多演出40場，不知不覺就成為了駐劇台柱，演出了超過160場。被問到為何改變主意願意駐場演出，Emily回答：「最大原因其實是因為這個劇目，有這麼好的劇本、歌曲、製作，真的演多少場也不厭！只要Tom不嫌棄，我願意演到90歲！」

資深演員關寶慧在《我們的青春日誌》飾演嚴校長已超越150場。（公關提供）

扎根校園巡演成立U18青年團

劇團除專注舞台演出，亦積極推廣藝術普及。爆炸戲團先後完成104場中學校園巡迴，每場完結後導演與演員都留下與學生對話，分享生涯規劃；同時邀請弱勢社群免費欣賞劇作。Tom：「因為在學校巡迴演出時發現有很多中學生想將來成為演員，所以今年設立了 U18青年團，讓中學生在選科前獲得有酬的專業劇場實習，提前感受演藝行業的真實日常，他們便可以更準確地判斷自己將來是否想投身這個行業。」青年團成員Hazel以及新成員Stella上台，聯同全體演員合唱《我們的青春日誌》，展現新生代演員活力及劇團的傳承。

U18青年團演員帶頭演唱《我們的青春日誌》。（公關提供）

重磅公布逾120場巡迴演出即將全面啟動

音樂劇《我們的青春日誌》部分演出結束後，全場高潮正式到來。Tom重磅公布三大「青春外傳劇場」音樂劇：《Ko’s Coffee的最後一小時》、《Nancy戀噏Show》及《仁德風暴》，即將展開超過120場巡迴演出。故事以《我們的青春日誌》世界觀延伸，三劇同樣是以廣東流行曲串連的沉浸式音樂劇，去年及本年在香港小劇場上演，叫好又叫座。

導演陳恩碩與關寶慧、沈震軒、黃浩然、詹天文和黎展峯（由左到右）各位出場嘉賓合照。（公關提供）

黃浩然沈震軒傾力演出

首個外傳《Ko’s Coffee的最後一小時》為沉浸式餐飲獨腳音樂劇，香港場限60位觀眾，VIP區的觀眾可以一邊品嘗與劇本息息相關的菜式，一邊細味高立仁的人生哲學及80年代到現代的流行曲；巡迴版升級移師到能容納300-400人的大型宴會廳，由香港版本原班人馬黃浩然及沈震軒輪流在不同城市演出。沈震軒獻唱劇中歌曲《我們都是這樣長大的》，贏得全場歡呼。

黃浩然 (Raymond) 分享彩排趣事，並笑言：「三十多頁紙的劇本，17首歌曲，還要用音樂劇的方式演繹，如過不是這麼愛這個劇本，是沒有辦法做到的！我很罕有地不改劇本，因為裡面的一字一句也寫得很用心、很準確，我第一次讀完劇本就知道不可以改。」負責編劇的Tom也十分感謝黃浩然及沈震軒的信任，他也笑言很小見到電視演員不改劇本。現場同步公開兩項熱烈消息：沈震軒8月底及9月中會在香港加開最後兩場；強尼將於10月初在葵興爆炸戲棚劇場的Ko’s Coffee實體店接棒演出，門票即將開售。

沈震軒及黃浩然與導演陳恩碩合照。（公關提供）

詹天文新卡士加盟挑戰獨腳戲

第二套外傳是《我們的青春日誌》最高人氣角色Nancy的獨唱戲《Nancy戀噏Show》，劇目曾走遍工廈、澳門、西九戲曲中心茶館劇場，累計上演45場。巡迴演出版本迎來之前曾在《我們的青春日誌》飾演Nancy，並首次挑戰獨腳戲的新卡士詹天文（Windy）飾演升讀大學的Nancy。Windy現場獻唱音樂劇中的序幕歌曲《隆重登場》，分享再度與要求嚴格的Tom導演合作、挑戰全新人物設定的心得。

詹天文將會參演青春外傳劇場《Nancy戀嗡Show》巡迴演出。（公關提供）

米雪特別客串掀高潮

第三套外傳《仁德風暴》去年在香港上演口碑再度，現為爆炸戲棚劇場的駐唱演出，由劇團自家班底演出，圍繞教師之間爭上位的角力，穿插多首經典電視劇主題曲，並邀得米雪以當年電視劇中的經典造型錄影客串校董一角。五位即將把這個劇目帶到其他城市的演員：廖嘉敏、麥樂同、李宙熹、駱靖琳及易彥筠帶來《講不出聲》、《女皇》、《春風化雨》串燒medley，把現場氣氛推至頂峰。

音樂會尾聲迎來大團圓時刻，司儀艾力邀請Tom聯同《我們的青春日誌》及即將參與三大外傳巡迴演出的全體演員齊齊上台拍攝大合照。Tom預告巡迴演出的地點及每場演員陣容即將會公布，全體人員共同預祝《我們的青春日誌》及「青春外傳劇場」巡迴演出票房長紅，為這場意義重大的邁向800場迷你音樂會畫下完美句號。