湯令山Gareth.T強勢出戰內地浪潮音樂盛典　有望合體攬佬驚喜合體

香港新生代唱作歌手湯令山（Gareth.T）正式官宣將於今年9月出戰內地舉辦的浪潮音樂盛典，迎來其備受矚目的首個內地舞台。此番亮相源於他發行的國語新歌《玻璃》在內地流媒體平台掀起的現象級狂潮密不可分，歌曲不僅以驚人速度刷新多項數據紀錄，更成功打破地域限制，成為2026年華語樂壇最具話題度的情歌作品之一。

湯令山即將出席首個內地現場。（weibo@騰訊音樂浪潮榜）

國語新歌《玻璃》掀流媒體狂潮

自5月20日零點上線以來，《玻璃》展現出強悍的流媒體爆發力，上線僅一小時於網易雲音樂的收藏量便突破75萬，不到兩小時更速破百萬大關，評論區迅速累積近十萬條留言。同時段QQ音樂在線收聽人數峰值達24萬，並連續三日霸佔全站榜首。在社交平台上，出現大規模轉載被網民戲稱為「玻璃廠」，抖音相關話題播放量累積衝破66.4億次，話題「湯令山是真火了」強勢登頂熱搜。相較於KKBOX的平穩表現，《玻璃》在內地市場展現出獨特的核爆級熱度，充分彰顯出其國語R&B風格對內地主流聽眾的強大吸引力。

《玻璃》掀流媒體狂潮。（IG@gareth_tong）

張亞東、方文山等頂尖陣容強勢登台

本次音樂盛典匯聚了華語樂壇極具重量級的陣容，為湯令山的內地首秀注入更多看點。特別是曾與他合作推出爆款單曲《跟悲傷結了帳》的說唱歌手攬佬SKAIISYOURGOD亦在陣容之列，兩人是否會在現場驚喜合體演繹引發樂迷極大期待。此外，盛典還邀請到資深音樂製作人張亞東、頂級作詞人方文山、搖滾代表人物張震嶽、實力唱將王菀之，以及同為新生代唱作人的moon tang鄧凱文等同台亮相。

攬佬（weibo@騰訊音樂浪潮榜）

moon tang。(胡凱欣 攝)

張震嶽（weibo@騰訊音樂浪潮榜）