廣州超級草莓音樂節2026｜門票攻略＋購票連結＋座位表

有AGA江海迦、側田、陳柏宇、陳蕾、Daze in White、Gigi炎明熹、洪嘉豪、Jay Fung馮允謙、Kiri T、李幸倪GinLee、林二汶、盧冠廷、農夫FAMA、Supper Moment、衛蘭、薛凱琪、泳兒出演的《廣州超級草莓音樂節》將於2026年9月25日-27日在廣州南沙音樂秀場舉行，會在大麥網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

廣州超級草莓音樂節2026（大麥）

廣州超級草莓音樂節2026 | 詳情

音樂節日期：2026年9月25日-27日

音樂節時間：下午13時

音樂節地點：廣州南沙音樂秀場

門票價錢：

CNY¥ 單日票：9月25日/9月26日/9月27日、

兩日票：9月25日及26日/9月25日及27日/9月26及27日、

三日票：9月25日-27日

注意：票價暫未公布

廣州超級草莓音樂節2026| 公開售票

公開發售平台：大麥網

公開開賣日期：暫未公布

公開開賣時間：暫未公布

1.實名制購票

2.一個日期是對應一張門票

3.不要同一個證件同日買多過一張門票

4.每筆訂單最多購買4張、每個帳號最多購買6張。

陳蕾。(weibo圖片）

廣州超級草莓音樂節2026 | 座位表

本次音樂節為全企位，暫未出分區表。

GinLee（weibo@霍汶希Mani）

草莓音樂節2026廣州 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人訊息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。