廣州超級草莓音樂節2026｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：
有AGA江海迦、側田、陳柏宇、陳蕾、Daze in White、Gigi炎明熹、洪嘉豪、Jay Fung馮允謙、Kiri T、李幸倪GinLee、林二汶、盧冠廷、農夫FAMA、Supper Moment、衛蘭、薛凱琪、泳兒出演的《廣州超級草莓音樂節》將於2026年9月25日-27日在廣州南沙音樂秀場舉行，會在大麥網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
廣州超級草莓音樂節2026 | 詳情
音樂節日期：2026年9月25日-27日
音樂節時間：下午13時
音樂節地點：廣州南沙音樂秀場
門票價錢：
CNY¥ 單日票：9月25日/9月26日/9月27日、
兩日票：9月25日及26日/9月25日及27日/9月26及27日、
三日票：9月25日-27日
注意：票價暫未公布
廣州超級草莓音樂節2026| 公開售票
公開發售平台：大麥網
公開開賣日期：暫未公布
公開開賣時間：暫未公布
1.實名制購票
2.一個日期是對應一張門票
3.不要同一個證件同日買多過一張門票
4.每筆訂單最多購買4張、每個帳號最多購買6張。
廣州超級草莓音樂節2026 | 座位表
本次音樂節為全企位，暫未出分區表。
草莓音樂節2026廣州 | 大麥 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人訊息，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。