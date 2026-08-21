古天樂演唱會｜今晚紅館開唱　率宣萱胡子彤拜神切燒豬預祝大成功

古天樂《MY FIRST SHOW》今晚（8月21日）於紅磡香港體育館正式揭幕，一連兩場強勢開唱。古天樂今日下午抵達紅館進行最後彩排，以工人褲配太陽眼鏡現身，並於3時進行拜神儀式。band leader徐浩、老拍檔宣萱及愛將胡子彤亦到場支持。古仔上香時，胡子彤更拿出私伙相機化身攝影師，眾人其後由古仔帶領切燒豬，預祝演出順利。

古天樂首個大型騷紅館開唱。（公關提供）

古天樂。（公關提供）

band leader徐浩、老拍檔宣萱及愛將胡子彤亦到場支持。（公關提供）

打破常規概念新碟雙管齊下

是次節目命名為《MY FIRST SHOW》而非傳統演唱會，古仔透露希望打破單純歌唱形式，融入更多現場互動與綜合表演元素。為配合個唱開鑼，古仔更同步推出睽違多時的全新專輯《The Present》，一次過獻上12首作品。據悉，為確保走位與舞台視覺達到完美效果，團隊早前甚至特地租用啟德體育園主場館進行預演，足見製作認真。

古仔更同步推出睽違多時的全新專輯《The Present》。（公關提供）

團隊早前甚至特地租用啟德體育園主場館進行預演，足見製作認真。（公關提供）

澳門站無人機秀先聲奪人

香港站結束後，《MY FIRST SHOW》將於8月29及30日移師澳門威尼斯人綜藝館再開兩場。日前澳門站主辦方已搶先於當地上空舉辦無人機燈光秀，以夜空為背景拼出古仔Q版公仔及《天命最高》等經典意象預熱。港澳兩地四場演出皆預告有重量級嘉賓驚喜登場，今晚紅館首演的嘉賓身份更是引發全場樂迷熱烈期待！

8月29及30日移師澳門威尼斯人綜藝館再開兩場。（公關提供）