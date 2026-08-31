Bruno Mars演唱會2027新加坡｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位
撰文：亞瑟 多娜
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Bruno Mars《The Romantic Tour》演唱會將於2027年4月13-18日在Singapore National Stadium舉行，會在藝人官網優先開賣門票，並會在Ticketmaster開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日
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Bruno Mars演唱會2027新加坡 | 詳情
演唱會日期：2027年4月13、14、17及18日
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：Singapore National Stadium
門票價錢：暫未公佈
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Bruno Mars演唱會2027新加坡 |優先購票
Bruno Mars演唱會2027新加坡 | 藝人官網優先訂票 Artist Presale
優先訂票渠道：Ticketmaster
門票發售時間：9月11日 (星期五) 中午12點
Bruno Mars演唱會2027新加坡 | Live Nation 會員優先訂票
優先訂票渠道：Ticketmaster
門票發售時間：9月11日 (星期五) 中午12點
Bruno Mars演唱會2027新加坡 | 公開售票
公開發售平台：Ticketmaster
公開開賣日期：9月14日（星期一）
公開開賣時間：早上10時起
Bruno Mars演唱會2027新加坡 | 座位表
Singapore National Stadium演唱會座位表僅供參考，實際以官方發佈為準。