Bruno Mars演唱會2027新加坡｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位

撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：

Bruno Mars《The Romantic Tour》演唱會將於2027年4月13-18日在Singapore National Stadium舉行，會在藝人官網優先開賣門票，並會在Ticketmaster開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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（livenationsg）

Bruno Mars演唱會2027新加坡 | 詳情

演唱會日期：2027年4月13、14、17及18日
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：Singapore National Stadium
門票價錢：暫未公佈

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Bruno Mars演唱會2027新加坡 |優先購票

Bruno Mars演唱會2027新加坡 | 藝人官網優先訂票 Artist Presale

優先訂票渠道：Ticketmaster
門票發售時間：9月11日 (星期五) 中午12點

Bruno Mars演唱會2027新加坡 | Live Nation 會員優先訂票

優先訂票渠道：Ticketmaster
門票發售時間：9月11日 (星期五) 中午12點

Bruno Mars演唱會2027新加坡 | 公開售票

公開發售平台：Ticketmaster
公開開賣日期：9月14日（星期一）
公開開賣時間：早上10時起

Bruno Mars（IG@brunomars）

Bruno Mars演唱會2027新加坡 | 座位表

Singapore National Stadium演唱會座位表僅供參考，實際以官方發佈為準。

Singapore National Stadium演唱會座位表僅供參考，實際以官方發佈為準。（ticketmaster）
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