Bruno Mars演唱會2027高雄｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位
撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：
Bruno Mars《The Romantic Tour》演唱會將於2027年4月13-18日在高雄國家體育場（世運主場館)舉行，會在藝人官網優先開賣門票，並會在tixcraft開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日
優惠碼：HK01SHOWPASS
Bruno Mars演唱會2027高雄 | 詳情
演唱會日期：2027年5月1-2日（星期六-日）
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：高雄國家體育場（世運主場館)
門票價錢：NT$ 3,380 起至NT$ 7,980及身障優惠票 (陪同票) NT$ 2,990 / 2,690 / 2,490
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Bruno Mars演唱會2027高雄 |優先購票
Bruno Mars演唱會2027高雄 | 藝人官網優先訂票 Artist Presale
優先訂票渠道：Livenation
門票發售時間：9月11日 (星期五) 中午12點
限購：4張門票
服務費：每張200元
了解更多，請看:https://www.brunomars.com/tour
Bruno Mars演唱會2027高雄 | Live Nation 會員優先訂票
優先訂票渠道：Livenation
門票發售時間：9月11日 (星期五) 中午12點
Bruno Mars演唱會2027高雄 | Trip.com 會員優先訂票
優先訂票渠道：Trip.com
門票發售時間：9月11日 (星期五) 中午12點
Bruno Mars演唱會2027高雄 | 公開售票
公開發售平台：tixcraft
公開開賣日期：9月14日（星期一）
公開開賣時間：早上10時起
Bruno Mars演唱會2027高雄 | 座位表
高雄國家體育場演唱會座位表僅供參考，實際以官方發佈為準。