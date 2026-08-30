Bruno Mars演唱會2027高雄｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位

Bruno Mars《The Romantic Tour》演唱會將於2027年4月13-18日在高雄國家體育場（世運主場館)舉行，會在藝人官網優先開賣門票，並會在tixcraft開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

（IG@livenationtw）

Bruno Mars演唱會2027高雄 | 詳情

演唱會日期：2027年5月1-2日（星期六-日）

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：高雄國家體育場（世運主場館)

門票價錢：NT$ 3,380 起至NT$ 7,980及身障優惠票 (陪同票) NT$ 2,990 / 2,690 / 2,490

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Bruno Mars演唱會2027高雄 |優先購票

Bruno Mars演唱會2027高雄 | 藝人官網優先訂票 Artist Presale

優先訂票渠道：Livenation

門票發售時間：9月11日 (星期五) 中午12點

限購：4張門票

服務費：每張200元

了解更多，請看:https://www.brunomars.com/tour

Bruno Mars演唱會2027高雄 | Live Nation 會員優先訂票

優先訂票渠道：Livenation

門票發售時間：9月11日 (星期五) 中午12點

Bruno Mars演唱會2027高雄 | Trip.com 會員優先訂票

優先訂票渠道：Trip.com

門票發售時間：9月11日 (星期五) 中午12點

Bruno Mars演唱會2027高雄 | 公開售票

公開發售平台：tixcraft

公開開賣日期：9月14日（星期一）

公開開賣時間：早上10時起

Bruno Mars（IG@brunomars）

Bruno Mars演唱會2027高雄 | 座位表

高雄國家體育場演唱會座位表僅供參考，實際以官方發佈為準。