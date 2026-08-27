《中聲4》周志康、羅天宇等六大蒙面歌手　9.30麥花臣合體開騷

以蒙面身份，動物造型參與「中年好聲音4」的「企鵝人」周志康、「獅子王」羅天宇、「貓女郎」劉佩玥、「白羊君」姚兵、「白眉鷹王」莫家淦、「樹熊公子」黃建東早前宣布將於9月30日晚上8時正，在麥花臣場館舉辦《愛爆動物音樂秀》，票價分別為$1380 (VIP，福利包括可觀看綵排、和6位歌手合照)、$980、$680，優先訂票經已全部售罄，為免向隅，敬請密切留意8月28日在Cityline的公開發售。

《中年好聲音4》的「企鵝人」周志康、「獅子王」羅天宇、「貓女郎」劉佩玥、「白羊君」姚兵、「白眉鷹王」莫家淦、「樹熊公子」黃建東將於9月30日晚上8時在麥花臣場館舉辦《愛爆動物音樂秀》。（公關提供）

6位蒙面歌手在「中聲4」的表現均令大家眼前一亮，為樂迷帶來驚喜，獲得不少粉絲追捧支持，他們今次有機會站在另一個更大的舞台上再度發揮自我， 為大家獻上最精彩的演出，讓大家更加認識他們對音樂的堅持和努力。

周志康重溫初衷期待合體

周志康表示非常開心《愛爆動物音樂秀》的出現，「因為經歷咗整整差唔多一年嘅比賽，途中有唔少fans問幾時會開show，終於可以俾個日期佢哋。見到我哋今次音樂會動物歌手嘅陣容，亦都令我諗返起當初大家參加呢個比賽嘅第一日，大家戰戰兢兢好俾心機去練歌，各自為自己嘅舞台努力。今次大家可以再為屬於大家嘅音樂會共同努力，有另一種意義，加上其他5位都係自己嘅好朋友，所以好期待今次音樂會。我希望唱多啲好歌俾大家聽，回饋返呢段時間一直支持我嘅歌迷。」

「企鵝人」周志康。（公關提供）

羅天宇坦言止步24強更珍惜難得舞台

羅天宇好開心有一個屬於他們動物歌手的機會，「其實係參加比賽嘅過程中，我哋基本上係冇以一個組合形式去代表動物歌手唱歌，所以真係好期待可以一齊大合唱。另外如果唔係公司俾咗我哋參加《中聲4》嘅機會，我相信自己都冇機會可以成為呢個音樂會嘅其中一份子，再加上自己喺24強止步，一直都希望可以有更多機會再去唱歌俾大家聽，所以自己好珍惜嚟緊係音樂會所參與嘅每一部分。」

「獅子王」羅天宇。（公關提供）

劉佩玥持之以恆鍛鍊身心

劉佩玥感謝大家一直以來對她的支持和鼓勵，「好感恩由大家喺我參演嘅劇集角色中認識我，到今次可以喺《中聲4》嘅舞台上再發現我唔同嘅一面。雖然比賽已經結束，但因為我好熱愛音樂，好鍾意唱歌，所以一直都繼續好努力咁去練歌同練琴，亦有學習音樂創作，當然唔少得一直要keep住身心嘅健康狀態、做運動無得臨急抱佛腳，要好自律同持之以恆，所以依家都keep住鍛鍊自己，唔單止為咗上台表演著衫好睇，而係將好嘅狀態一直keep住，咁就做咩都會更得心應手。」

「貓女郎」劉佩玥。（公關提供）

姚兵直言開騷是參賽的最大肯定

姚兵興奮說：「可以開音樂會係對我今次參加《中聲4》嘅一個肯定，我覺得呢個音樂會好特別，用動物園嘅概念同身份嚟參加，我記得上一次喺我身上有啲熱度出現就係《星夢傳奇》，但都已經係十幾年前嘅事，當時完咗比賽之後都冇特別舉辦音樂會，所以今次有呢個機會真係好開心，好期待同大家喺舞台上見面。」

「白羊君」姚兵。（公關提供）

莫家淦遭淘汰無阻追夢步伐

莫家淦表示自入行以來，一直渴望能夠得到更多唱歌的機會，「首先衷心多謝《中聲4》，給予我一個專屬歌唱嘅舞台。每個週日都可以企係台上唱歌，同大家分享音樂，已經係好大嘅福氣。令我更驚喜開心嘅係後續仲有一場《愛爆動物音樂秀》，呢個寶貴經歷，亦令我距離歌手呢個身份再邁進一大步。雖然我喺《中聲4》止步淘汰，但我從未放下做歌手嘅夢想。追夢之路唔會停低，往後我會繼續堅持，做屬於自己人生嘅主角。」

「白眉鷹王」莫家淦（公關提供）

黃建東大展彈琴寫歌才華

黃建東說：「其實由細到大都有彈琴同寫歌，音樂一直都係我嘅夢想，諗唔到因為參加《中聲4》有機會參加呢個音樂會，希望到時彈琴唱歌令到觀眾認識一個不一樣嘅黃建東。」

「樹熊公子」黃建東（公關提供）

6人寧犧牲睡眠時間全力備戰

周志康、羅天宇、劉佩玥、姚兵、莫家淦、黃建東表示無論在比賽中是贏或輸，夢想是不會變也不會停。現距離《愛爆動物音樂秀》只餘下一個多月時間，六位歌手也早有其他工作安排，但他們異口同聲說寧願犧牲睡眠時間，也要把今次演出做到最好，希望大家能夠為他們在音樂會中所付出的每一分力而感動。

姚兵、莫家淦 、周志康、 劉佩玥 、羅天宇 、黃建東。（公關提供）