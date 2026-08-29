馮允謙相隔12年重返音樂節舞台　王鄭浚仁盼與尹景順同台飆高音

每年暑假討論度爆登的Mira Place Gimme LiVe音樂節再度回歸！今年音樂節全力策動嶄新概念，以「LiVe as One」為主題，由8月8日起，匯聚20個人氣音樂表演單位，突破性加入「音樂劇場」形式，由一眾歌手以聲音帶你進入不同情感主題，感受每個音樂故事的溫度，每週遊走不同的情感世界，以旋律與靈魂引發樂迷共鳴！

王鄭浚仁（公關提供）

昨日舉行第四場，Jay Fung馮允謙、Zpecial、 IdG Sundae、TELLER、王鄭浚仁傾力演出。Jay Fung初出度時曾踏上Gimme LiVe舞台，事隔12年再回歸，人氣持續上升！帶來三首人氣歌曲，包括代表作「報復式浪漫」及配合追夢主題的《齊柏林飛船》鼓勵粉絲勇敢追夢！《中年好聲音3》王鄭浚仁帶來歌曲《我就是舞台》，講述他參與歌唱選秀比賽的心路歷程，亦真摯獻唱全新廣東話新歌《愛上平凡的我》，唱出任何平凡人都能獲得愛的故事。《全民造星VI》冠軍TELLER於音樂小劇場演唱出道新歌《I'm Telling You》，型格Rap出向粉絲的道謝，亦唱出新歌《溺愛》。

Jay Fung 馮允謙出席尾場MIRA PLACE Gimme LiVe（公關提供）

王鄭浚仁盼與尹景順合作

王鄭浚仁是第一年參與Gimme LiVe，獻唱了最新派台歌曲以及他第一首歌人單曲。他很開心可以近距離與fans接觸。提到他擔任中年好聲音4的暖場嘉賓，被讚比參賽者還唱得好。他即謙虛地說：「我不是比賽沒有壓力，開放心情唱會有所同。」他與今屆冠軍尹景順同是大馬人亦都可以唱女音，所以他很期待可以跟對方合作，他相信一定會有火花。他說：「我們可以鬥高音，大家同台合作一齊飈高音，這樣應該會好好玩。」

王鄭浚仁帶來歌曲《我就是舞台》，講述他參與歌唱選秀比賽的心路歷程，亦真摯獻唱全新廣東話新歌。（公關提供）

王鄭浚仁戥尤淑情大熱倒灶可惜

對於大馬小師妹尤淑情大熱倒灶，他都覺得好可惜。他讚對方是一個很努力又有禮貌的人，由唱第一首歌到現在，瘦了很多，聲音亦很好。他說：「我一直覺得她是三甲人選，但比賽不一定有名次才有機會，我自己都是沒名次。她在家不開心了兩天，怪責自己。她是一個很有比賽經驗的人，她都不明白當時為何會叫停音樂，幸好現在她都已經回復心情了。」為了安慰小師妹，請了對吃自助餐。他笑說：「之前減肥她一日只吃一餐，比賽完畢終於可以放鬆地吃，原來她都好食得。」

王鄭浚仁戥尤淑情大熱倒灶可惜（公關提供）

馮允謙未婚妻信任不呷醋

馮允謙已經是第二次參與Gimme LiVe，還未開始唱聽到歌迷的歡呼聲已經很興奮。他透露這個月有三首新歌，其中一首是與陳柏宇合唱的《快照》，這首歌本來是他寫給柏宇的，現在他重新填了英文歌詞再一起合照。提到早前他出席活動時叫雲浩影做Cloud BB，他笑說：「她之前都我做Jay BB，所以我才叫她Cloud BB。未婚妻不會呷醋，她知道我是一個大哥哥角色，大家亦互相信任。」他謂與未婚妻還未決定何時結婚，但以他的性格都會低調進行，可能只是簽紙後跟家人吃餐飯便夠。

Jay Fung 馮允謙事隔12年再回歸Gimme LiVe帶來三首人氣歌曲（公關提供）

Jay Fung 馮允謙事隔12年再回歸Gimme LiVe帶來三首人氣歌曲（公關提供）

Teller狂操6舊腹肌

Teller今日很興奮，與粉絲們很有互動。他透露最近勤做健身，在一個月內增磅5kg，明顯大隻了。他每天吃多了東西，主要是雞胸、雞和菜等很清淡的食物，然後每天都會做1小時健身。他說：「我目標是7kg，現在已經65kg。以前試過8舊腹肌，現在得6舊，希望可以再操練回復8舊啦！」