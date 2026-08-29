白安解鎖音樂新玩法　化身DJ合體韓國女聲兼跨界日本藝術展

白安近期除了以嶄新的電子音樂面貌推出專輯《星期八》，展現不同以往的音樂風格，更陸續挑戰DJ秀等全新演出形式，持續拓展音樂創作的可能性。近期更接連與日本藝術家KYOTARO（青木京太郎）、韓國R&B創作歌手g0nny及DJ Ao Wu展開跨界合作，從藝術展覽、現場演出到DJ共演，透過不同形式與音樂人及藝術家交流，也讓大家看見白安更多元且充滿實驗性的音樂面貌。



白安展現DJ秀的全新演出型態，讓人耳目一新。（公關提供）

跨界日本藝術家、韓國R&B歌手、DJ展現多元面貌

白安與日本藝術家KYOTARO（青木京太郎）首度展開跨界合作，參與其首次海外個展《宿畫》。此次白安透過音樂與KYOTARO的作品相互回應，更擔任展覽開幕活動表演嘉賓，以現場DJ演出讓音樂在畫作之間流動，為視覺藝術注入另一層聽覺想像；白安也特別為此次展覽策劃專屬歌單，讓觀眾在欣賞KYOTARO作品的同時，透過音樂延伸觀看作品時的感受與想像，讓視覺與聽覺彼此呼應，打造更完整且沉浸式的觀展體驗。此外，兩人也透過訪談交流，讓白安與觀眾能更深入了解KYOTARO創作時的想法，以及畫作背後想傳達的故事與情感力度，從不同角度走進作品的世界。

白安與日本藝術家KYOTARO，用音樂走進畫作。（公關提供）

而白安也受邀擔任韓國R&B創作歌手g0nny台北專場的特邀嘉賓，白安表示她之前就曾聽過g0nny的作品，覺得她的聲音很舒服很好聽，沒想到半年後便收到嘉賓邀請，讓她直呼這份音樂緣分很神奇，也立刻答應。演出中兩人合唱〈麥田捕手〉，白安形容g0nny的聲音「像太陽」，讓歌曲多了純粹與笑容：「她的聲音，照著那片有點被遺忘卻始終溫暖閃爍的麥田。」

白安受邀擔任韓國R&B歌手g0nny（左3）專場嘉賓。（公關提供）

上週日白安受邀與DJAoWu一同共演DJ秀，兩人的音樂緣分始於〈星期八〉MV，當時Ao Wu在MV中擔任DJ角色，拍攝結束後兩人也延續這份緣分，Ao Wu更不藏私傾囊相授，教白安不少DJ演出的技巧，讓白安更能掌握DJ演出的節奏。此次兩人再度合作，也是白安首次與其他DJ一同共演，從MV裡的角色延伸到真實舞台，白安也透過現場DJ演出，展現不同於以往的音樂面貌。白安《路邊野餐》巡迴演唱會原定於本週六前進杭州迎來最終站，卻因颱風攪局，考量演出及觀眾安全，宣布延期舉行，確切演出時間將待相信音樂另行公布。

從〈星期八〉MV到真實舞台，白安首度攜手DJ Ao Wu共演。（公關提供）