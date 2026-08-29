古天樂澳門首騷拜神陣容超強勁　林峯手起刀落切燒豬大顯刀法

古天樂首個紅館騷《MY FIRST SHOW》掀起全城熱話後，其全新雙封面專輯《The Present》亦強勢登上唱片榜冠、亞軍，成為他今年第三張冠軍唱片！本周六、日古仔乘勝追擊，於澳門威尼斯人綜藝館舉行四面台演唱會。今日下午的拜神儀式星光熠熠，宣萱、農夫、胡子彤等齊齊撐場，剛拍完《九龍城寨之終章》的林峯更化身「林師傅」大顯刀法切燒豬，場面搞笑熱鬧，勢必為澳門觀眾帶來驚喜之夜。

古天樂澳門首騷拜神陣容超強勁（公關提供）

拉大隊登澳門四面台宣萱林峯撐場。（公關提供）

古天樂澳門首騷拜神陣容強勁

《MY FIRST SHOW》的追加澳門站緊接本周六、日（8月29、30日）假威尼斯人綜藝館盛大舉行，團隊日夜趕工，將澳門站打造出四面台，主角古天樂日前已拉大隊到澳門，連日來加緊綵排，今明兩晚為澳門觀眾帶來驚喜演出。

古仔為澳門站首場整裝待發，今日下午率領台前幕後進行拜神儀式，並親自切燒豬預祝兩場演出順利，出席還有宣萱、農夫、林峯、胡子彤、CY陳宗澤；其間阿峯臨時充當「林師傅」，大展刀法，負責切豬時手起刀落，旁邊的CY、C君企定定等食，場面搞笑。另外，剛拍罷《九龍城寨之終章》的林峯，百忙之中仍抽空力撐古老闆，其世界巡迴演唱會《GO WITH THE FLOW》東莞站緊接於9月12日假東莞銀行籃球中舉行。

林峯化身「林師傅」手起刀落切燒豬（公關提供）

林峯化身「林師傅」手起刀落切燒豬（公關提供）

古天樂新碟銷量稱霸

以雙封面版本應市的《The Present》萬眾期待於上周面世，「粉紅CD」及「黑藍色LP」同樣製作精美，兩個版本甫登場即攀上「香港唱片商會」唱片榜冠軍及亞軍，是繼古天樂首張精選碟《天命最高BACK TO THE PAST》、3吋CD單曲《世紀大騙局》之後，他今年三張冠軍唱片。