LE SSERAFIM十一月首度登陸澳門一連兩場　勢掀全球FEARNOT搶飛潮

近年人氣席捲全球的K-pop女團LE SSERAFIM，終於要跟港澳歌迷正式見面！由KIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA與HONG EUNCHAE組成的LE SSERAFIM，將於今年11月7日及8日，一連兩天登上澳門GALAXY ARENA舉行《2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’ IN MACAU》巡演，亦是她們首次在澳門舉行專場演唱會。隨著這一次的世界TOUR，加上她們在樂壇的亮麗成績，相信澳門站勢必成為FEARNOT（粉絲名稱），最期待的K-pop盛事！

11月首度澳門開騷連唱兩場。（公關提供）

曾登Billboard第9位

LE SSERAFIM自2022年5月以首張迷你專輯《FEARLESS》正式出道後，以強烈的音樂風格和舞台魅力迅速建立全球知名度，首支英文單曲〈Perfect Night〉更登上Billboard Bubbling Under Hot 100，排名第20位。而到了第五張迷你專輯《HOT》更刷新成績，首次登上Billboard 200第9名。除了音樂榜成績優異，她們同樣以極快速度獲邀參與美國Coachella演出，其後亦陸續登上MTV VMAs及EMAs等國際大型音樂舞台，成為全球關注的K-pop代表之一。

LE SSERAFIM人氣席捲全球。（公關提供）

澳門站成為全球巡演重要一站

今次的世界巡演，亦將成為LE SSERAFIM繼續向全球舞台進發的重要一步。配合第二張正規專輯《PUREFLOW》pt.1的推出，KIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA與HONG EUNCHAE五位成員成功把最新音樂作品及舞台演出帶到世界各地，而澳門站更一連安排兩場演出，讓澳門歌迷可以近距離感受「I'm Fearless」的現場魅力。

澳門站兩場可以近距離感受魅力。（公關提供）

不想錯過LE SSERAFIM首次在澳門舉行的專場演唱會，就要謹記《2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’ IN MACAU》將於9月2日星期三中午12時至晚上7時，在FANTOPIA和大麥網進行FEARNOT MEMBERSHIP（GLOBAL）優先購票。其後於9月3日星期四中午12時開始，在銀河票務、FANTOPIA及大麥網公開發售。票價分為MOP 1,988（VIP站區）、1,988、1,688、1,288、988和688。相信隨著她們人氣不斷攀升，勢必掀起新一輪搶票熱潮！如想知道更多LE SSERAFIM澳門演唱會消息，可留意主辦單位的社交平台更新，以及新聞公佈。