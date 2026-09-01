YOASOBI演唱會2027台北｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位表

YOASOBI《ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027 超惑星「SUPER PLANET」 》演唱會將於2027年1月9日-10日（星期六-日）在台北大巨蛋 Taipei Dome舉行，抽選登記後會在Ticket Plus 遠大售票系統優先開賣門票，並會在Ticket Plus 遠大售票系統開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

poster（FB@好玩專賣店）

YOASOBI演唱會2027台北 | 詳情

演唱會日期：2027年1月9日-10日（星期六-日）

演唱會時間：下午15時入場，晚上18時開演

演唱會地點：台北大巨蛋 Taipei Dome

門票價錢：NT$ 6,880 / 6,280 / 5,880 / 4,880 / 3,880 / 2,800 / 1,800 元

YOASOBI演唱會2027台北 | 優先購票

YOASOBI演唱會2027台北 | 國泰世華銀行 CUBE 信用卡卡友優先購票

優先訂票渠道：Ticket Plus 遠大售票系統

門票發售時間：9月16日 (三) 中午12時-晚上6時

YOASOBI演唱會2027台北 | 公開售票

YOASOBI演唱會2027台北 | 實名抽選登記

抽選登記渠道：暫未公布

抽選登記時間：9月17日 (四) 中午12點 - 9月20日 (日) 晚上19時

YOASOBI演唱會2027台北 | 抽選公開售票

公開發售平台：Ticket Plus 遠大售票系統

公開開賣日期：暫未公布

公開開賣時間：暫未公布

yoasobi（IG@yoasobi_staff）

YOASOBI演唱會2027台北 | 座位表

台北大巨蛋演唱會座位表僅供參考，實際以官方發布為準。