鄭伊健王子Look夥露背公主黃淑蔓澳門開騷　經典情歌掀全場大合唱

鄭伊健日前帶着小師妹「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna），到澳門美獅美高梅的美高梅劇院舉行音樂會，連續第三年獲邀開騷。伊健坦言今次音樂會概念，源於Feanna早前榮獲第44屆香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」，她穿上晚裝演出及領獎啟發。決定由歌單到服裝都全新安排，「王子look」的伊健、露背晚裝長裙的「公主」Feanna，與一眾穿上禮服的樂手演出，為觀眾帶來一場華麗的音樂盛宴。

「王子look」的伊健。（公關提供）

「公主」Feanna。（公關提供）

獻唱經典情歌掀全場大合唱

音樂會開始，伊健以全新的opening medley 包括《全城效應》、《友情歲月》和《一個為你甘去蹈火海的人》華麗開場，掀起全場氣氛，歌迷湧到台前握手和拍照。接著他演唱一系列經典情歌《一生愛你一個》、電影《久別重逢》同名主題曲、《長髮》和《吻感》等，掀起全場大合唱。然後伊健率領小師妹Feanna、歌手朱雋言及樂手們在台前演唱《For U & Me》、《心照》和《蟲兒飛》。Feanna獨唱全新編曲的《動地驚天愛戀過》，全場掌聲。

歌迷都好投入。（公關提供）

華麗開場。（公關提供）

之後伊健換裝後再出場，與舞蹈員跳唱Rock版《Beautiful Day 》和《極速》，然後唱《自動勝利 Let's Fight》時向觀眾大派禮物，更即興玩包剪揼，全場勁high，非常熱鬧。

歌迷湧到台前握手和拍照。（公關提供）

全場勁high。（公關提供）

伊健爆料一切全歸功於Feanna

音樂會完結後，Feanna大讚伊健當晚造型及舞台設計相當「Grand（華麗）」兼漂亮，伊健爆料這一切其實全歸功於她。伊健說：「今次真係因為佢！上次見佢去金像獎穿晚裝，原來佢可以咁樣。我哋今次個騷已經係第三次做，每次都要有新鮮感，既然佢著得咁 Grand，不如我哋就用呢個好Grand嘅概念去揀歌做音樂，朝住呢個方向去編排今次音樂會。」Feanna受寵若驚。

Feanna大讚伊健當晚造型。（公關提供）

伊健爆料一切全歸功於Feanna。（公關提供）

伊健大讚Feanna有主見和勇氣

今次Feanna選了獨唱陳光榮作曲的《動地驚天愛戀過》，伊健坦言其實最想睇她跳唱快歌。伊健感嘆兩人相識多年，由她初出道已合作，見證她成長。他好奇問當年為何後來拿獎後，果斷暫別樂壇遠赴外國升學？Feanna說：「因為真係想讀大學。」伊健讚賞她有主見和勇氣。他笑說：「5年前一齊拍《深宵閃避球》，佢嗰陣（身型）係依家3倍，性格好好，好似公關咁幫手照顧成班人，真係睇住佢成長。聽講近來又攞咗好多獎，有冇少少得戚？」百厭的Feanna哈哈大笑，說：「多多得戚！」

Feanna獨唱《動地驚天愛戀過》。（公關提供）

伊健大讚Feanna有主見和勇氣。（公關提供）

伊健自爆蝦碌事

伊健自爆出場前發生蝦碌事，他細細聲告訴Feanna：「我唔記得戴隱形眼鏡！」她驚訝掩嘴。伊健說：「我臨出場先發現，咦？點解咁唔清晰嘅？原來冇戴隱形眼鏡！但我要出場啦，唯有照唱。咁多年第一次！」反而是在旁工作人員們擔心他看不清舞台有危險。伊健笑說：「我平時個人模糊，上台最清晰，今次連上台都唔清晰！」Feanna說：「好彩你熟晒啲歌詞，唔使睇提詞機！」