林盛斌澳門棟篤笑Boxer上陣玩驚險特技　化身苦主爆笑數奇人奇事

由棋人娛樂主辦，林盛斌Bob全新《BOBMAN搏命先生》世界巡迴棟篤笑，日前（29日）於澳門百老匯百老匯舞台正式揭幕。全晚棟篤笑演出，Bob以一貫幽默又接地氣的港式笑話分享外，更於演出中毫無保留地分享自己入行多年的高低起跌，將爆笑娛樂與深情人生哲學完美結合，令現場觀眾笑聲與掌聲不斷。



林盛斌Bob全新《BOBMAN搏命先生》世界巡迴棟篤笑。（公關提供）

首度公開陪走多年14字座右銘

今次Talk Show以人生公路上「搏命」為主題，所以一開場，以boxer上陣的Bob，先瞓身搏命演出三項需經過專業訓練的驚險特技動作，令台下拍爛手掌。隨即Bob換上一身黑色型格look，感性又幽默地回顧自己的奮鬥史。由當年放棄豐厚收入的Sales職位、毅然轉做收入極微薄的DJ，到步入演藝圈面對各種挑戰，直言搏到盡到換來今日踏上舞台開Talk show，並首度總結陪他走過多年高低起跌的14字座右銘：「襟撈、願做、無投訴、肯捱、肯博、肯蝕底」。他表示人生公路長路漫漫，只要肯堅持、肯付出，目標明確，終能走出屬於自己的路。

以boxer上陣的Bob。（公關提供）

爆笑拆解夫妻廢話

除了事業上的搏命分享，Bob亦化身苦主，分享生活喜感，大談追債奇觀與令人好嬲又好笑的奇人奇事，引起全場共鳴。此外，他又精闢拆解夫妻關係與男人間的日常互動，大爆看似滿載愛意、實質全是廢話的幽默對話，精闢金句連發，笑翻全場。

爆笑拆解夫妻廢話。（公關提供）

笑翻全場。（公關提供）

寄語大家主動搶「豬頭骨」向命運說不

演出尾聲，Bob帶來壓軸驚喜前，再次為他的「搏命人生公路」作結，感性寄語：「我同好多人一樣唔係贏在起跑線，但唔緊要，只要知道最後我哋要去到邊個終點咁就得。係難㗎！係唔容易，但難做嘅我哋先要做！日後喺你哋嘅人生公路上面，如果遇到難做嘅嘢，甚至係豬頭骨，我哋第一時間衝出去執，只要我哋肯執，就可以向命運說不！」

寄語大家主動搶「豬頭骨」向命運說不。（公關提供）

38人管弦樂團伴奏獻唱改編歌《信》

隨即現場音樂響起，Bob帶來驚喜，將日本經典劇集《阿信的故事》主題曲重新改編為《信》，大螢幕亦即時首播歌曲MV。影片中，Bob化身各行各業的人士，並在38位澳門弦樂協會樂手組成的管弦樂團現場伴奏下，以動人歌聲唱出不屈不撓的阿信精神。這首歌不僅連結了他多年來的拼搏歷程，更成為他「搏命人生公路」上的最佳主題曲，藉此鼓勵大家學懂向命運說不。

影片中，Bob化身各行各業的人士。（公關提供）

方力申亦到當場支持。（公關提供）

9.19移師馬來西亞展開世界巡迴第二站

《信》將在9月1日在Bob的社交平台及棋人娛樂港澳所有平台正式首播，而《BOBMAN搏命先生》世界巡迴楝篤笑第二站，將在9月19日登陸馬來西亞舉行，Bob期待與廣大的馬來西亞觀眾，一同分享這份人生公路上的搏命，讓大家感受他的堅韌與感動。