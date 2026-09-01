張德蘭首次進軍內地開騷全場爆滿　邀黎耀祥任特別嘉賓搞笑合演

張德蘭首個進軍內地的個人演唱會《張德蘭情義倆心堅演唱會》廣州站，日前於廣州的中山紀念堂圓滿結束。這次德蘭再次邀請黎耀祥擔任特別嘉賓，祥仔一如既往，以他過去演出太監為題材與德蘭搞笑一番。



《張德蘭情義倆心堅演唱會》廣州站於廣州的中山紀念堂圓滿結束。（公關提供）

張德蘭首進內地全場爆滿

德蘭以一首《台上台下》為演唱會掀起序幕，因為這是第一個入內地的演唱會，因為全場爆滿，一票難求，所以她急不及待的和廣州的觀眾說：「我真係好開心，而且又激動，我等咗幾十年喇，我終於可以嚟到廣州同大家見面開我個人嘅演唱會，可唔可以比D掌聲你哋自己，因為有你哋嘅支持先可以圓我呢個夢，多謝晒！尤其是今晚可以企喺呢度：中山紀念堂，更加別具意義！」此時現場掌聲雷動。

張德蘭首進內地全場爆滿。（公關提供）

獻唱《浪子心聲》致敬黎彼得

這次演唱會，德蘭的節目表與過去的又有所不同，更特別唱出一首《浪子心聲》向填詞人黎彼得致敬，除《浪子心聲》之外，更選唱了她在在中央電視台春晚演唱過的《春光美》和《祝福歌》，更掀起高潮，之後更落台與觀眾作近距離接觸；之後她和音樂總監梁榮智合唱了《恨綿綿》，配上美麗的舞蹈，音樂重新編排，精彩的燈光，令觀眾拍爛手掌。

張德蘭獻唱《浪子心聲》致敬黎彼得。（公關提供）

熱唱新歌《惜緣》淚灑舞台

當她唱到她的監製楊紹鴻為她寫詞的新歌《惜緣》時，她說：這首歌令我好感動，我覺得人生匆匆數十年，喺我哋身邊，有緣都會遇上唔同嘅人，無論親人或者朋友，都係有今生，未必有來世，因為我哋唔知佢哋幾時會嚟，幾時會走，所以我地要珍惜每一位嘅緣份，此時她已忍不住了，演唱時更是泣不成聲，觀眾也忍不住淚水了！

張德蘭熱唱新歌《惜緣》淚灑舞台。（公關提供）

約定歌迷「情若真」終會再見

最後她送上了最影響她人生事業的其中兩首歌，當她安歌後唱完《何日再相見》後，她說：能夠唱到神鵰俠侶呢個電視劇嘅主題曲，係我嘅運氣，能夠得到你哋一直咁支持我，即使我離開咗娛樂圈一段時間，你哋都仲記得我，我會記得今晚你哋每一位比我嘅掌聲同歡呼聲，我再三多謝，我冇乜嘢可以報答你哋，所以我會繼續努力，用心唱好每一首歌，希望你哋會繼續支持我，我就已經好心滿意足，講真，當初監製話同我傾內地演唱會，我真係唔敢答應，因為我真係唔知你哋仲記唔記得我，但係今晚，事實證明咗，你哋真係仲好錫我，多謝你哋！所以，我深信，情若真，總有一日我哋會再見嘅，送比你哋今晚最後一首歌，情義倆心堅，就用這首歌將《張德蘭情義倆心堅演唱會》廣州站劃上完滿的句號。