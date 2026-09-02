CLC 11週年香港演唱會圓滿落幕　演唱會獻唱《天窗》掀全場淚海

韓國女團CLC日前登上香港西九文化區安盛竹翠公園 AXA Wonderland，舉行《CLC 11th Anniversary Concert : After All in Hong Kong》，7位成員張丞延、吳承姬、崔有真、SORN、ELKIE、張睿恩及權恩彬久違以完整體形式站上舞台。

CLC 7人完整體登陸香港西九。（公關提供）

CLC 7人完整體登陸香港西九（公關提供）

CLC 7人完整體登陸香港西九

從2015年出道至今，CLC走過11年的時間。成員們近年分別走上不同的人生與演藝道路，但屬於CLC的名字、音樂，以及成員與CHESHIRE之間的情感，始終沒有真正的分離。因此當7個熟悉的身影再次同時出現在香港的舞台上，《After All》所代表的意義，也在這一晚真正完整。

演唱會以CLC極具代表性的《HELICOPTER》及《BLACK DRESS》揭開序幕，熟悉的前奏響起，瞬間將現場氣氛推向高潮。隨後CLC接連帶來《NO》、《ME》、《Hobgoblin》、《Devil》、《No Oh Oh》、《PePe》、《Summer Kiss》等代表作品。從早期的青春氣息，到後來逐漸形成鮮明風格的Girl Crush舞台，一首首歌曲串起CLC一路走來的11年，也讓曾經只存在於MV、舞台視頻與粉絲記憶中的畫面，再一次真實地現展在眼前。對等待多年的CHESHIRE而言，這些歌曲早已不只是歌單，而是一段段屬於CLC與粉絲共同走過的青春。

成員們近年分別走上不同的人生與演藝道路，但屬於CLC的名字、音樂，以及成員與CHESHIRE之間的情感，始終沒有真正的分離。（公關提供）

加入了成員不同色彩的舞台。

香港成員ELKIE特別選擇在這個別具意義的舞台首次公開新歌《come closer》；崔有真和張丞延帶來《Too Easy + Von Dutch Remix》的雙人舞蹈表演；SORN與張睿恩則以《Nirvana Girl》再次展現多年累積下來的舞台默契。11年的時間讓7位成員走向不同方向，也讓每個人成為了與當年不一樣的自己；而《After All》的舞台，讓7條不同的人生軌跡，在香港再次交匯。

而《After All》的舞台，讓7條不同的人生軌跡，在香港再次交匯。（公關提供）

屬於香港觀眾的限定舞台

ELKIE與成員吳承姬和Sorn以翻唱粵語歌曲《天窗》的方式與現場觀眾進行了特別的交流，當熟悉的廣東旋律在CLC的舞台上響起，不只是CLC送給香港CHESHIRE的一份禮物，也讓這場11週年演唱會留下獨屬於香港站的記憶。對ELKIE而言，香港是成長的地方；對CLC而言，香港亦是一個曾經留下珍貴回憶的城市。多年之後再次回到香港，這次不只是「回來演出」，而是7位成員帶著她們的故事，再一次與等待她們的CHESHIRE見面。當「寫給粉絲的信」VCR播出，成員將多年來未能說完的話，透過文字重新交到粉絲手上，現場不少觀眾難掩激動。到了Encore《To The Sky》，成員更走近觀眾，與CHESHIRE近距離交流。最終，CLC以《Dear my friend》為這個夜晚留下最後一段旋律。11年的回憶、等待、遺憾與重逢，在這一刻交織。演出結束後，成員與台下的CHESHIRE都忍不住落下眼淚。CLC亦向一路等待她們的CHESHIRE表達感謝：「即使相隔這麼久，大家依然用沒有改變的愛等待著我們，真的非常感謝。7位成員和粉絲一起創造的這個瞬間，我們一輩子都不會忘記。」「不是所有故事，都應該停在告別的那一天。」

屬於香港觀眾的限定舞台。（公關提供）

《After All》從最初構思開始，便不只是一場「回憶演唱會」。主辦單位叩叩呐娛樂文化、燚光年娛樂表示：「11年很長，有人從學生走進職場，有人擁有了自己的小家，但當燈光亮起，7個人重新站在舞台上的那一刻，我們發現，有些喜歡真的不會因為時間而消失。感謝CLC為這次重聚付出的所有努力，也感謝處在不同人生階段，從世界各地來到現場的CHESHIRE。是你們，讓《After All》從一句話，真正成為了一個故事。希望透過11週年企劃，讓曾經喜歡CLC的人重新看見她們，也讓一路陪伴至今的CHESHIRE知道——那些年的愛與陪伴，CLC一直記得。因此，這場演唱會並沒有將《再見》視為終點，而更像是11年後，CLC與CHESHIRE重新完成的一次約定。」

《CLC 11週年演唱會：After All in Hong Kong》以完整體演出留下珍貴一頁，而屬於CLC與CHESHIRE的故事，也不會在此寫下句號。After All，有些重逢，是為了證明我們從未真正告別。