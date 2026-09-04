「魔岩三傑」何勇57歲離世　昔與竇唯張楚登紅館演出轟動華語樂壇

大陸知名搖滾歌手、與竇唯、張楚並列「魔岩三傑」的何勇，驚傳於9月1日在北京離世，享年57歲。消息由「澎湃新聞」引述相關知情人士證實，令許多樂迷震驚不捨。



何勇1969年2月15日出生於北京，6歲起便跟隨父親何玉生學習音樂，早早展現音樂天分。1994年，他推出個人首張專輯《垃圾場》（《麒麟日記》），同年更與竇唯、張楚一同登上香港紅磡體育館演出，這場演出在當時轟動華語樂壇，也讓「魔岩三傑」成為中國搖滾史上極具代表性的名字。

「魔岩三傑」之一何勇於9月1日在北京離世，享年57歲。（微博圖片）

何勇與竇唯、張楚並稱「魔岩三傑」，1994年登紅磡演出在當時轟動華語樂壇：

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雖然何勇多年來受到疾病困擾，逐漸淡出大眾視線，公開露面的次數並不多，但他的音樂始終留在樂迷心中。《姑娘漂亮》、《鐘鼓樓》等作品至今仍被廣泛傳唱，成為華語搖滾樂壇難以取代的經典。

何勇過去曾談及自己對音樂與藝術的看法，認為生活或許不可能完美，但藝術的存在，正是讓人能夠創造「完美的事情」，其中包含作品本身的品質，也承載著文化意義，以及與時代、社會共同呼吸的痕跡。

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