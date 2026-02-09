搖滾歌星4期腎臟癌病逝　15歲寫出成名作　生前坦言「不懼死亡」

美國搖滾樂團「關門合唱團（3 Doors Down）」的主唱布拉德阿諾德（Brad Arnold），在與腎臟癌博鬥後，於美國時間7日病逝，享年47歲。



樂團於社群平台X發聲明哀悼：「他在與癌症勇敢抗爭後，於睡夢中平靜離世，身旁圍繞著他所愛、也愛著他的人，我們將深深地懷念他，並永遠記得他。」

美國搖滾樂團「關門合唱團（3 Doors Down）」的主唱Brad Arnold，在與腎臟癌博鬥後病逝，享年47歲。（GettyImages）

Brad Arnold是搖滾樂團3 Doors Down的主唱，該樂團是2000年代最具代表性主流搖滾樂團之一：

他在2025年5月宣布罹患第四期透明細胞腎細胞癌，並且已經轉移到肺部，但他表示：

我並不恐懼，真的，誠心的完全不害怕。

只遺憾樂團必須取消巡演，喊話歌迷可以問他祈禱。

他身後留下妻子珍妮佛，樂團表示，外界將不只記得他的音樂才華，也會懷念他的溫暖、謙遜、信仰，以及對家人與朋友深厚的愛。

「關門合唱團」來自美國密西西比小鎮，成立於1990年代中期，憑藉Kryptonite〉、《Here Without You》、《When I'm Gone》等作品，成為2000年代最具代表性的主流搖滾樂團之一，其中《Kryptonite》更是阿諾德在15歲時寫下的歌曲，該首歌曲也成為樂團的日後的成名作。

而他們的出道專輯《The Better Life》曾拿下年度全美銷量第11名，關門合唱團曾三度獲得Billboard音樂獎肯定。

除了音樂成就，阿諾德也曾公開分享自己與酒癮抗爭的歷程，並自2016年起成功戒酒。樂團並在2004年起成立慈善基金會，爲弱勢兒童的募款與發聲。

