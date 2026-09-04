BLACKPINK Jisoo、Lisa同日發新歌　Taylor Swift導演操刀JisooMV

韓國天團BLACKPINK成員單飛後各自精彩，今日（4日）Jisoo與Lisa不約而同地推出最新單曲，令一眾Blink（粉絲名稱）大飽耳福。兩位女神單飛後首度在同日發歌，各自展現出截然不同的強烈風格。



Jisoo和Lisa同日發布新歌。（IG@sooyaaa__）

BLACKPINK早前度過10周年。（IG@sooyaaa__）

Lisa、Jisoo（IG@sooyaaa__）

樂園生化人Jisoo浪漫修復泰迪熊

Jisoo今日正式推出新歌〈CLICK〉及MV，歌曲以Dance Pop為主。MV製作班底強大，由曾為Taylor Swift、Lady Gaga及Eminem等國際巨星執導、並獲格林美獎肯定的韓裔美籍導演Joseph Kahn親自操刀。MV設定充滿電影感，Jisoo在一座被時間遺忘的廢棄主題樂園中扮演孤獨的生化人，日復一日地撕票根和打掃。直到她發現並小心翼翼地修復了一隻損壞的機器泰迪熊，才令荒廢、沉寂的園區再次充滿音樂與溫暖。

Jisoo式推出新歌〈CLICK〉及MV。（〈CLICK〉MV截圖）

Jisoo化身荒廢主題樂園生化人。（〈CLICK〉MV截圖）

MV設定充滿電影感。（〈CLICK〉MV截圖）

MV由曾替Taylor Swift操刀作品的韓裔美籍導演 Joseph Kahn執導。（〈CLICK〉MV截圖）

MV帶有科幻色彩。（〈CLICK〉MV截圖）

Lisa返泰國取景大跳Hip-Hop展霸氣

另一邊廂，Lisa亦於今日推出個人專輯《PRESS PLAY》的先行單曲〈SaWaDiKa〉（泰文「你好」），為10月23日正式發行的專輯強勢熱身。MV邀請到韓國名導演Bang Jae-yeop執導，更特意前往Lisa家鄉曼谷取景。片中將標誌性的曼谷街景與華麗造型完美結合，Lisa不僅大騷招牌型格舞步，更以極具力量感的Hip-Hop饒舌交織泰國文化元素強勢回歸。

Lisa推出專輯《PRESS PLAY》先行單曲〈SaWaDiKa〉。（〈SaWaDiKa〉MV截圖）

歌名取自泰文「你好」。（〈SaWaDiKa〉MV截圖）

Lisa的新歌MV於家鄉曼谷取景。（〈SaWaDiKa〉MV截圖）

重拾招牌饒舌實力與Hip-Hop曲風。（〈SaWaDiKa〉MV截圖）

大跳Hip-Hop。（〈SaWaDiKa〉MV截圖）