Jennie新歌MV化身墮落天使　孩童戴紅紗畫面被指恐怖網民反應兩極

BLACKPINK成員Jennie近日帶著全新EP《Fallen Angel》重磅回歸，同名主打歌MV上架後火速引爆全網熱議。Jennie今次大玩暗黑童話風，惟MV中多幕場面卻令網民感到恐怖，評價兩極。



JENNIE新歌〈Fallen Angel〉（IG@jennierubyjane）

Jennie新歌〈Fallen Angel〉MV引爆論戰。（〈Fallen Angel〉MV截圖）

Jennie新歌MV化身墮落天使

今次Jennie在〈Fallen Angel〉MV中化身為「墮落天使」。故事前半段畫面唯美，Jennie身穿白色禮服被白天鵝包圍，隨後沉入水中；但到了後半段畫風突變，畫面出現大量濃烈的紅色元素，Jennie更置身於熊熊烈火與荊棘巢穴之中，並與一名小女孩在火海中相擁，展現出極具視覺衝擊的暗黑氛圍。

Jennie新歌MV化身墮落天使。（〈Fallen Angel〉MV截圖）

風格多變。（〈Fallen Angel〉MV截圖）

畫風突變。（〈Fallen Angel〉MV截圖）

Jennie身穿紅裙極具視覺衝擊。（〈Fallen Angel〉MV截圖）

孩童戴紅紗似獻祭，網民直呼恐怖

引起極大爭議的，正是MV後半段的畫面。一群身穿白衣、頭戴紅紗的孩童手持蠟燭登場，配合熊熊烈火燃燒的房屋，以及Jennie一襲紅裙站在孩童前方的場面，讓不少網民表示這充滿宗教儀式色彩的設定太恐怖，直呼：「孩子們戴著紅紗站在那裏真的讓人起雞皮疙瘩，最後Jennie闔上小孩眼睛的動作，完全像某種祭祀儀式，有夠詭異。」亦有網民留言：「有必要讓小孩出現在這種詭異氛圍當中嗎？」

MV出現頭戴紅紗的孩童手持蠟燭。（〈Fallen Angel〉MV截圖）

有網民直呼畫面恐怖。（〈Fallen Angel〉MV截圖）

有網民直言似獻祭。（〈Fallen Angel〉MV截圖）

粉絲力撐：象徵重生擁抱新自我

雖然爭議聲不斷，但亦有大批粉絲出面護航，大讚今次視覺效果藝術成分極高。對於「恐怖」的指控，他們解析MV絕非賣弄詭異，當中的火海與荊棘實質是象徵手法，大讚：「火焰和荊棘根本不是為了製造恐怖，而是代表經歷痛苦後、重新擁抱新自我的過程，這些全都是象徵手法好嗎！」粉絲認為孩子代表著Jennie純粹的內心，整部MV是一場極具深度的視覺藝術。

亦有網民力撐MV藝術成分極高。（〈Fallen Angel〉MV截圖）

粉絲稱MV代表經歷痛苦後、重新擁抱新自我的過程.（〈Fallen Angel〉MV截圖）