JW王灝兒音樂會2026廣州｜門票攻略＋購票連結＋座位表

JW王灝兒《自由飛翔》巡迴音樂會將於2026年10月10日（星期六）在MAO Livehouse 廣州中大店（一號館）舉行，會在大麥、 貓眼、攜程開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

JW王灝兒廣州音樂會。（大麥）

JW王灝兒音樂會2026廣州 | 詳情

音樂會日期：10月10日（星期六）

音樂會時間：晚上19時半

音樂會時間：MAO Livehouse 廣州中大店（一號館）

門票價錢：VIP ¥530（包含1vs4合照） / 普通票 ¥480（二樓坐席包含兩杯飲品） / ¥380 (一樓站票)

JW王灝兒音樂會2026廣州 | 公開發售

公開發售平台：大麥、貓眼、攜程

公開開賣日期：9月16日

公開開賣時間：早上11時

（weibo@JW王灝兒）

JW王灝兒音樂會2026廣州 | 座位表

JW王灝兒音樂會2026廣州 | 座位表（大麥）

JW王灝兒音樂會2026廣州 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人訊息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。