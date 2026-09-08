草蜢大馬開騷全場萬人狂跳3小時　預告10月移師澳門開四面台

殿堂級組合草蜢一連兩場《GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 草蜢演唱會2026》馬來西亞站日前圓滿落幕。現場座無虛席，逾萬名樂迷跟隨節奏跳足三小時，場館瞬間化身成大型狂歡派對，氣氛極度熾熱！



草蜢一連兩場馬來西亞站演唱會日前圓滿落幕。（官方提供圖片）

草蜢演唱會氣氛極度熾熱！（官方提供圖片）

草蜢馬來西亞開騷萬人跳爆場館

草蜢以《A.E.I.O.U》、《紅唇的吻》、《又愛又恨》等多首經典快歌為演唱會揭開序幕，前奏一響，全場逾萬名樂迷即時起立，隨着節拍揮動螢光棒並全場大合唱。談及馬來西亞樂迷的熱情，草蜢於完騷後接受訪問時仍難掩興奮。蔡一智表示：「非常開心，我以為新加坡站嘅觀眾勁，原來馬來西亞嘅觀眾都唔弱。」蔡一傑感動說：「今晚嘅觀眾真係Very Good，冇得頂！如果佢哋冇畀到呢啲力量我哋，我哋都冇咁興奮！」

草蜢馬來西亞開騷嫌棄全場大合唱。（官方提供圖片）

馬來西亞樂迷勁熱情。（官方提供圖片）

阿智更特別提到現場化身大型舞池的震撼場面：「呢個場館好大，坐咗成萬幾人，我哋加咗好多 Mirror Ball，頭先真係好似一個大型派對。馬來西亞嘅Clubbing都好勁，頭先好似一萬人喺度Clubbing，個感覺好正。」他還溫馨提示入場的樂迷記得穿運動鞋：「我哋啲樂迷愈來愈醒目，睇草蜢個個都着波鞋。有一位樂迷問佢家姐點解要着，睇完個騷佢就明白。」

阿智更特別提到現場化身大型舞池的震撼場面。（官方提供圖片）

兩度Encore加碼送歌

演唱會尾聲，全場萬名樂迷依然不肯離場，大嗌Encore。為了不讓樂迷失望，草蜢兩度Encore加碼送上經典名曲《世界會變得很美》及《永遠愛著您》，帶動全場大合唱掀起最後高潮，樂迷才依依不捨離去。阿智感激道：「噚晚已經好勁，啲觀眾已經唔走，我哋要出返去清唱咗兩首歌。今日仲勁，我哋仲加碼添。」傑少補充指，適逢當地假期，令大家的興奮情緒更加高漲。

演唱會尾聲，全場萬名樂迷大嗌Encore。（官方提供圖片）

除了樂迷的熱情令草蜢大受感動外，主辦單位亦為三子及團隊準備了極具當地特色的驚喜——「榴槤車」，讓台前幕後在開騷前免費「任食放題」品嚐極品榴槤。為了以最佳狀態登台，草蜢在備戰期間一直保持清淡飲食，如今順利完騷，三人笑言終於可以大開食戒，蘇志威更急不及待狂食榴槤！

草蜢完騷即狂刷榴槤放題。（官方提供圖片）

預告10月移師澳門開四面台

順利完成馬來西亞站後，草蜢隨即宣布《THREE IN LOVE》巡迴演唱會將於10月移師澳門舉行，更透露澳門站將採用極為罕見且震撼的「四面台」舞台設計。蘇老闆表示：「除咗香港嘅紅館外，我哋嘅巡迴演唱會多數係三面台，澳門開四面台係好難得。」三子呼籲樂迷切勿錯過，一同親臨現場感受四面台的威力。