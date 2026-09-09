中西糅合歌劇《蔽月無眠》十月首演　米雪飾演女王挑戰唱粵曲

原創中西糅合歌劇《蔽月無眠》(Sleepless Moon) 將於2026年10月1日至4日假東九文化中心劇院盛大首演，一連演出五場。大會日前於藝穗會舉行發佈會，邀請了劇中演員米雪、藝穗會主席梁唐青儀女士、女主角林穎施、男主角顏嘉樂、出品人譚新強和音樂總監周曉晴出席支持。

《蔽月無眠》將於10月1日至4日假東九文化中心劇院盛大首演。（公關提供）

米雪飾演強勢女王唱粵曲

發佈會先由藝穗會主席梁唐青儀女士及出品人譚新強分別致詞，及後一眾演員到台上介紹自己在劇中的角色，女主角林穎施、男主角顏嘉樂更在音樂總監周曉晴的鋼琴伴奏下，獻唱了一曲「天命難違」。米雪在接受媒體訪問時謙稱：「面對《蔽月無眠》劇中兩位唱家班真的要勤力練歌，今次演出結合粵劇、歌劇、弦樂，屬行內創先河，而且主辦方花重金打造舞台設計和做了很多很漂亮的服飾，絕對是充滿誠意之作。在劇中我飾演強勢的女王角色，劇情由古至今，還有戲中戲的《帝女花》，因此會唱粵曲及現代歌曲。為此我特別找老師練歌，期望這次跨界合作能吸引歌劇、粵劇、舞台劇等不同範疇的觀眾。」

米雪（公關提供）

頂尖陣容齊心跨界

林穎施及顏嘉樂異口同聲表示《蔽月無眠》融合西方歌劇、粵劇傳統及多元表演藝術的破格匯演，兩人也非常期待這次跨界演出。音樂總監周曉晴說因劇中歌曲要結合中西方音樂，直言好有難度，但同時推動自己把整部劇音樂做到最好，讓觀眾留下美好回憶。本身是粵劇花旦的林穎施飾演古代版的蔽月公主和現代版的關月盈；曾於歐洲及亞洲飾演多齣歌劇核心主角的歌劇男高音顏嘉樂，他飾演古代版的金無眠和現代版的Nox ，其餘還有香港女高音邱芷芊、粵劇新生代文武生王志良、音樂劇新星鄧栢聰、麥曉琳以及沈卓瑤等傾力參演。幕後團隊更包括資深舞台劇導演鄧偉傑、跨媒介舞台設計師葉卓棠，以及指揮梁書銘共同構建世界級充滿張力的舞台世界。

林穎施、米雪、顏嘉樂（公關提供）

全球首創中西糅合歌劇

《蔽月無眠》為全球首部將西方歌劇的震撼聲樂與宏大交響樂，與傳統粵劇精緻身段、獨特唱腔及深厚底蘊巧妙揉合的「中西糅合歌劇」。本劇更是一場多元表演藝術的新穎融合，在大師級的舞台設計下，團隊打破傳統界限，將西方歌劇與粵劇傳統「唱唸做打」破格匯聚，融入中國武術的剛勁身手與現代舞蹈的優美編排。這齣鉅獻將多元文化和諧共融，在傳遞和平信念的同時，帶領觀眾踏上一場超越想像的藝術新境界。「原創音樂與管弦樂編制」是本劇的一大核心亮點。全劇以悅耳的旋律與恢宏的交響樂團編制為骨幹，將西方管弦樂的磅礴氣勢與精緻層次，跟傳統中樂器的獨特音色靈動交織，成為推動劇情的靈魂，為觀眾呈獻扣人心弦的繞樑音宴。

顏米雪、林穎施、周曉晴（公關提供）

《蔽月無眠》故事大綱

千年前，西夏王子金無眠與大梁蔽月公主，因家國仇恨與權臣陰謀，在離亂中雙雙飲毒酒殉情，留下了來世之約。千年後的梁港，當代 AI 科學家 Nox 在劇場偶然瞥見粵劇紅伶關月盈演繹《帝女花》，二人在四目交投之間，喚醒了糾纏千年的夢魘與羈絆。