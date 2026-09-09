Gin Lee李幸倪新歌《OVERHEAT》　用慵懶唱腔碰撞熱情拉丁曲風

Gin Lee李幸倪早前於歌迷生日聚會上率先透露即將推出新歌，話咁快，日前除了全新單曲《OVERHEAT》正式上架，又推出她今年二月紅館舉行嘅「Gin Lee《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN HONG KONG 2026》」Live Blu-ray雙碟，可謂雙喜臨門。



Gin Lee李幸倪。（公關提供）

五行概念專輯首發「火」之單曲

新歌正正是Gin以「五行」作主題的全新概念專輯的頭炮作品。選擇以「火」作開篇，Gin直指因為正值夏季，夏天屬火，推出跟火元素有關的歌曲最應節。不過這團火並非單單講天氣咁簡單，它更代表着一種心理狀態，「有時過於忙碌或者自己已經壓力爆煲，其實就係要識得去放飛自我，chorus入面不停講『that's enough 怕熱 怕焗 怕攰』，你都要去察覺自己個狀態係咪到頂，如果到頂都真係要識得去休息。」

新歌正正是Gin以「五行」作主題的全新概念專輯的頭炮作品。（公關提供）

拉丁節奏碰撞「慵懶唱腔」

歌曲揉合了南美Latin、Reggaeton及Afro元素，聽落應該是熱情奔放，Gin卻選擇以一種「慵懶、Chill住唱」的方式演繹，她解說這種反差，「拉丁音樂好熱情好啱夏天，但我偏偏想Chill住唱，因為林若寧份詞寫得好『厭世』，好似『我唔理啦、夠啦』咁，有一種不屑，受夠啦唔想再迎合人，要做返自己。」

Gin選擇以一種「慵懶、Chill住唱」的方式演繹。（公關提供）

MV設計大熱天時打麻辣火鍋情節

MV方面，與新的拍攝團隊第一次合作，Gin坦言帶給她很多感官上的衝擊。為咗呈現「太熱太攰太燥太嘈太㷫」的感覺，事前設計了很多有趣情節，例如大熱天時打邊爐，而且還是麻辣火鍋，演員汗珠粒粒清晰，熱到個個躁底，真的隔住個mon都覺得熱，「最正係連條魚都熱到頂唔順跳咗出嚟，不過大家唔使擔心，條魚係AI嚟嘅，我哋冇傷害任何動物。」最後Gin為了幫大家降溫，索性打爛消防灑水系統，以水剋火，讓大家可以冷靜下來。

MV設計大熱天時打麻辣火鍋情節。（公關提供）

Gin自認身心靈之友

至於如何在現實生活中「散熱」及找回平衡？Gin指自己是「身心靈之友」，「我會去散步、做冥想，或者簡單到開個Podcast聽吓、睇吓戲，游水都係一個好好嘅選擇！」她謂之後的金、木、水、土作品都會繼續探討這種「相生相剋」的人生狀態，叫大家拭目以待。除了推出新歌，Gin的紅館Live Blu-ray日前亦已上架，雙碟裝完整收錄多首精選歌曲，更加送三首Bonus Tracks，可以讓大家無限Loop之餘，更要留住那種最熾熱的感動。

Gin自認身心靈之友。（公關提供）