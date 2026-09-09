64歲劉德華開20場紅館騷橫跨聖誕跨年　影海報前做Facial防水腫

劉德華全新巡迴演唱會——《About Life 劉德華巡迴演唱會 - 香港站》即將於今年年底陪伴歌迷共度聖誕及跨年歡樂時刻！華仔在演唱會海報中一手拿着紙飛機準備啟航，希望藉着這架承載着童年回憶與情感寄託的小飛機，將自己的夢想與愛傳遞到遠方。



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About Life 劉德華巡迴演唱會。（公關提供）

藉着這架承載着童年回憶與情感寄託的小飛機，將自己的夢想與愛傳遞到遠方。（公關提供）

橫跨聖誕跨年強勢開唱20場

華仔透露這次《About Life》演唱會主題的概念構思，源自音樂是他生命的一部分，因此選擇以此命名。演唱會舉行日期分別為2026年12月18至21日、23至26日、28至31日，以及2027年1月2至5日、7至10日，共開20場。

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橫跨聖誕跨年強勢開唱20場。（公關提供）

剖白演唱會主題「About Life」

他分享道：「我希望藉着About Life這個概念，將當下我們共聚每一秒鐘的感覺傳遞給每一位觀眾。我也曾考慮過是否沿用今天的感覺，但擔心大家會覺得這是一個舊有的演唱會概念。其實這個構思我們醞釀已久，最終決定採用一種更貼近生命的解讀方式。在我的生命中，包含了電影、音樂、個人生活、家庭以及你們（歌迷）等許多元素，這些都足以豐富『生命』這個主題。因此，我們希望每年都能以此為核心，呈現出不同的意義。」

剖白演唱會主題「About Life」。（公關提供）

自小有摺紙飛機習慣

華仔在海報中歡欣地拿着紙飛機準備啟航，原來他從小就有摺紙飛機的習慣。「在過往的日子裏，無論是在某些場合或是表演中，紙飛機都經常出現。一張看似普通平淡的紙，只要經過幾次對摺，就能變成一架飛機；當你用力將它射向空中時，它可能會打幾個轉，然後飛往未知的遠方。小時候或許只覺得好玩，但長大之後，對紙飛機漸漸產生了一種難以言喻的情感。隨着年齡增長，紙飛機彷彿承載着一種說不出的感覺。因為它重量極輕，往往一陣微風就能改變它的飛行方向，但它同時又像承載着個人的夢想，要向遠方飛去。」

自小有摺紙飛機習慣。（公關提供）

將夢想寄託紙飛機

華仔坦言自己不太擅長表達肉麻的話，因此有時會利用紙飛機寫下想說的話，然後讓它飛往未知之處。他亦將自己的夢想寄託於紙飛機之中，並會努力將它射向意想不到的遠方。儘管它可能會遇上四面八方的風，也未必知道最終會落在哪裏，但他總覺得紙飛機一定能抵達他期望的地方，並寄望每個人都能擁有一架屬於自己的紙飛機，承載着各自的夢想與愛。

將夢想寄託紙飛機。（公關提供）

貼身舊衫褲子襪子驚喜拼砌字樣

提到海報中的字樣「About Life」也別具心思，是由陪伴華仔多年的貼身物品拼砌而成，包括褲子、襪子、圍巾等。「最初我們苦思如何拼出名字，而這次我們選擇了更具居家感的圖案。在構思過程中，團隊提出了許多建議，最後攝影師突發奇想：是否可以用我實際穿過的衣物來拼字？於是，我們逐一拍攝了我身上穿的衫、褲、T-shirt，甚至翻出以前拍廣告、開演唱會時穿過的服裝，以及不同款式的襪子、領帶和圍巾。這些物品都伴隨我多年，粉絲可以在海報中『尋寶』，尋找那些曾在他們生命中出現過的物品痕跡。」

貼身舊衫褲子襪子驚喜拼砌字樣。（公關提供）

預告演唱會後或再辦慈善拍賣義賣舊物

至於粉絲是否有機會擁有這些具有紀念意義的物品？華仔笑言：「其實我們過去曾舉辦過慈善拍賣，將一些舊物或具紀念價值物品義賣，所得款項用於慈善基金籌款。最近我在整理倉庫時，發現了許多不同時期的衣物，待這次演唱會結束後，若大家時間允許，我會挑選部分衣物再次推出，讓粉絲有機會收藏。」

預告演唱會後或再辦慈善拍賣義賣舊物。（公關提供）

拍海報前夕做Facial防水腫

為了拍攝這輯海報，華仔可謂有備而來：「確實有點緊張，拍攝前一晚，我特別囑咐自己不要吃太鹹的食物。前兩天還去做了facial，希望能讓狀態更好，但也擔心護理後會刺激皮膚長痘。拍攝當天我們約九點開始待命，我七點就起床，喝了一杯非常濃的黑咖啡提神，然後去洗手間整理，九點抵達現場化妝，大約十點至十一點正式開拍。整體過程順利，氣氛也很好。」他更自爆：「我什麼情況都能應付。只要攝影師動作快，我就沒問題；但如果拖得太久、反覆調整，我的脾氣可能會上來，這次大家合作愉快，真的很感謝。」

拍海報前夕做 Facial 防水腫。（公關提供）

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