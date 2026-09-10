鼓鼓台中簽唱會化身最暖樹洞陪伴歌迷落淚　MV破百萬透露客串戲劇

鼓鼓呂思緯於台中舉辦《我現在又在想你了》巡迴演唱會限定簽票會，一連演唱〈Bubbling〉、〈警戒線〉、〈透明傘〉、〈我現在又在想你了〉、〈當我變成我們〉等歌曲，並與歌迷近距離互動、簽名。相當愛聊天的鼓鼓，也成了歌迷的「樹洞」，不少人趁著上台簽名時分享煩惱與心事，而鼓鼓總是耐心聆聽，也給出建議與安慰。面對鼓鼓真誠的陪伴，不少歌迷忍不住在台上流下眼淚，鼓鼓也陪著他們把情緒慢慢整理好，讓原本短暫的簽名時光，成為鼓鼓與歌迷之間的小小療癒談心室。

鼓鼓呂思緯舉辦台中簽唱會 化身最暖樹洞 聽歌迷吐露心事陪伴到落淚。（公關提供）

〈警戒線〉MV破百萬觀看

〈警戒線〉MV在近日突破112萬次觀看，鼓鼓在MV中的戲劇表現也讓歌迷相當驚艷，更被問到是否會再挑戰戲劇演出，鼓鼓也透露自己最近確實有客串戲劇演出，神秘表示「大家好好期待」！

〈警戒線〉MV突破112萬次觀看！戲劇表現驚艷 鼓鼓透露將客串戲劇演出。（公關提供）

除了專輯與戲劇上的新動向，鼓鼓近期也與Bii畢書盡合作推出洗腦較勁舞曲〈比就比就比〉，鼓鼓在簽唱會現場特別邀請上百位歌迷一起挑戰充滿記憶點的「67舞」。鼓鼓一一拆解舞蹈動作教學所有歌迷，甚至笑說要「沒收大家手機」，希望大家解放雙手、一起跳舞。全場一起大跳67舞後，鼓鼓看到驗收影片笑得合不攏嘴，忍不住大喊：「很厲害欸！好壯觀、好好看！」鼓鼓也進一步問大家「還想看誰跳？」現場歌迷立刻大喊「蕭秉治」，讓鼓鼓忍不住笑說：「我問過他了，他說『要我跳舞嗎？可能要三個禮拜後喔！』」逗得全場笑聲不斷。

鼓鼓帶百位歌迷嗨跳〈比就比就比〉 歌迷點名蕭秉治笑回「三個禮拜後」。（公關提供）

鼓鼓自掏腰包買餅乾暖支持公益

鼓鼓呂思緯《我現在又在想你了》巡迴演唱會將於12月26日於台北流行音樂中心開唱，將帶領大家一起登上「能量島」！而在台中簽唱會上，鼓鼓也特別準備了「GBOYSWAG能量瓶」，邀請歌迷用尖叫聲與合唱為能量瓶充電；鼓鼓一連出題〈射手〉、〈我還是愛著你〉、〈透明傘〉，最後全場跟著〈可以唷〉大唱「LI-HI，厲害！」，超強應援讓能量瓶能量值直接衝破100分！此外，鼓鼓在社群上看到現場設有身心障礙者訓練中心的公益攤位，也特別響應做愛心，購買手工餅乾送給歌迷，不只一起支持公益，也用溫暖又美味的餅乾替大家補充滿滿能量。

特製「GBOYSWAG能量瓶」收集歌迷熱情 全場合唱能量值衝破100分！（公關提供）

全場歌迷的合唱能量值 將能量瓶電力突破100分。（公關提供）

鼓鼓做愛心不忘照顧歌迷 買公益手工餅乾「補充滿滿能量」。（公關提供）

鼓鼓呂思緯《我現在又在想你了》巡迴演唱會將於12月26日登上台北流行音樂中心，門票於拓元售票系統熱賣中！限定簽票會將於10月9日前往高雄夢時代，只要攜帶《Vitamin G》專輯及演唱會門票，即可與鼓鼓近距離互動並簽名，簽完為止！