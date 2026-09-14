孫燕姿天津開騷甩高踭鞋慘跌舞台　膝蓋直撞地面自爆雙腳連環抽筋

金曲天后孫燕姿近日於天津舉行《就在日落以後》巡迴演唱會，首場演出期間竟意外發生驚心動魄的舞台事故！向來以穩健台風著稱的她，在延伸舞台奮力奔回主舞台時，疑因所穿的高踭鞋突然鬆脫，左腳一屈失足猛力扭傷，整個人重重慘跌撞向舞台！膝蓋硬生生直撞地面，痛得她當場咬牙露出痛苦的表情，全場數萬名粉絲見狀震撼尖叫。身旁戴上白色假髮的舞蹈員亦嚇得即時一擁而上救駕，合力將天后扶起！

金曲天后孫燕姿。（微博@孫燕姿SunYanzi）

堅持完成餘下曲目

意外發生後，孫燕姿展現超強天后心理素質，迅速收拾心情以極佳幽默感緩和現場緊張氣氛，甚至笑着向台下傳媒幽默喊話「發圖記得挑好看的」。在萬名歌迷沸騰的打氣聲中，她咬緊牙關堅持完成餘下所有曲目，專業精神獲全網封神！據悉，她忍痛下台後，膝蓋早已腫起並出現大片觸目驚心的瘀痕，團隊當刻緊貼關切傷勢，並未第一時間對外公布最新細節。

整個人重重慘跌撞向舞台。（抖音影片截圖）

睇到都覺得痛。（抖音影片截圖）

舞蹈員即時上前救駕。（抖音影片截圖）

自嘲最近「腳縮小了」

演唱會結束後，孫燕姿火速在社交媒體發文向廣大歌迷報平安，還原這場恐怖意外的幕後真相。她幽默笑言自己最近「腳縮小了」，原本非常合腳的高踭鞋到了演出時卻鬆鬆的：「所以拐個彎就容易拐到！」她更驚爆舞台慘跌後隨即遭逢肌肉大反撲，左腳與右腳竟然輪流連環抽筋，痛得她哭笑不得。不過她依然貼心向粉絲喊話：「今天康復中！肌肉有點酸痛，但確實沒有大礙。」透露目前正抓緊時間冰敷並狂食美食補數，大方安撫歌迷「千萬莫擔心」，最後更預告「明天我們不見不散」，霸氣宣布絕不影響接下來的續場演出！

孫燕姿火速在社交媒體發文向廣大歌迷報平安。（微博截圖）