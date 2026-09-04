中國搖滾狂人何勇逝世終年57歲　與竇唯張楚登紅館寸爆四大天王

中國搖滾樂代表人物、昔日「魔岩三傑」之一的何勇，於2026年9月1日在北京告別人世，終年57歲。何勇自6歲起隨三弦演奏家父親何玉生接觸音樂，其後深愛上搖滾樂。90年代加盟台灣滾石唱片旗下的「魔岩文化」後，於1994年推出震撼華語樂壇的個人專輯《垃圾場》，與竇唯《黑夢》及張楚《孤獨的人是可恥的》共同開啟了中國內地搖滾樂的黃金時代。其代表作《垃圾場》、《姑娘漂亮》及《鐘鼓樓》等作品，憑藉尖銳直白的風格成為一代人的集體記憶。



「魔岩三傑」之一何勇於9月1日在北京離世，享年57歲。（微博圖片）

曾批四大天王「除張學友皆小丑」

1994年，《搖滾中國樂勢力》演唱會盛大登陸香港紅磡體育館，何勇與竇唯、張楚以及唐朝樂隊同台飆歌，掀起空前巨大的音樂熱潮，當時不少業界人士更將其視為中國搖滾盛世的起點。然而性格叛逆且說話直率的何勇，當時曾語出驚人地表示：「四大天王中除了張學友外，都是小丑。」這番狂妄言論在當年掀起極大的「引戰」爭議與話題。

昔日張楚、何勇、竇唯並稱「魔岩三傑」。（微博圖片）

何勇曾語出驚人地表示四大天王「除張學友皆小丑」。（微博圖片）

公開調侃勞動模範慘遭封殺

好景不長，1996年何勇於內地首都體育館演唱代表作《姑娘漂亮》期間，突然失控跳上鋼琴，並朝台下高聲大呼：「李素麗，你漂亮嗎？」由於李素麗為當時獲官方樹立的全國「勞動模範」公共汽車售票員，何勇此舉被指公開拿政府形象開玩笑，隨即遭當局重罰禁演長達四年。自此他被迫退出大型舞台表演，幾乎於樂壇銷聲匿跡，其精神狀況亦從該時期開始急轉直下。

1996年何勇因公開拿政府形象開玩笑而被內地封殺。（微博圖片）

受封殺與挫折打擊，家人於1997年6月將何勇送往北京回龍觀醫院治療，最終被確診為精神分裂症偏執型，此後多年陷入反覆住院與出院的痛苦循環。2002年農曆年前夕，何勇更因在自己家中縱火而遭警方刑事拘留，經鑑定為無刑事責任能力；及至2015年深夜，他再因買煙糾紛持刀傷人，再度遭警方逮捕。

何勇晚年飽受精神折磨。（微博圖片）

何勇名曲《垃圾場》中寫道：「我們生活的世界，就像一個垃圾場，人們就像蟲子一樣，在這裡邊你爭我搶，吃的都是良心，拉的全是思想」，他以尖刻犀利的歌詞揭示現實的影子，如今狂人離世，無數歌迷只願他於另一個世界得以安息。