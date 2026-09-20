陳潔儀開騷孫燕姿林俊傑同框　化身小歌迷台下狂熱合唱《喜歡你》

新加坡國寶級歌手陳潔儀（Kit）昨晚（19日）於新加坡舉行「Atrium」演唱會，震撼唱響中英雙語版《家》感動全場！台下觀眾席更是星光璀璨，同鄉天王天后孫燕姿與林俊傑（JJ）驚喜變身狂熱小粉絲，在台下揮棒狂歡，堪稱新加坡樂壇最強夢幻聯動，隨即引爆全網洗版！



陳潔儀綵排。（微博@Kit陳潔儀）

孫燕姿曬三人合照

孫燕姿事後於社交媒體大方公開與林俊傑、陳潔儀的後台合照，並奮寫道：「好久沒看Kit的現場演出了。今晚她的狀態簡直絕佳！令人著迷、充滿力量又美麗動人。她的歌聲渾厚共鳴、婉轉動聽，音樂就這樣直接流入了我們的每一間心房。從頭喜歡你！！來來來吃下午茶囉kitty，你值得好好吃一頓大餐！」合照中陳潔儀身穿火紅立體花禮服站正C位嘟嘴比心，林俊傑與孫燕姿則一身清爽打扮同框擺心形手勢，畫面極度溫馨。

孫燕姿曬三人合照。（微博@孫燕姿）

孫燕姿林俊傑化身小粉絲

除了合照，孫燕姿更親自分享一段現場自拍短片！片中她戴着黑框眼鏡高舉螢光棒自拍，笑到眼睛彎成月牙；身旁的林俊傑則戴白帽深情凝望舞台，二人跟著全場大合唱《喜歡你》，完全融入歌迷行列狂歡！

孫燕姿林俊傑化身小粉絲。（微博@孫燕姿）

二人跟著全場大合唱《喜歡你》。（微博@孫燕姿）

新加坡樂壇集合力撐

今場演唱會堪稱新加坡樂壇的大集結，除了孫燕姿與林俊傑兩位重量級天王天后，梁文福、李偉菘、李偲菘、蔡淳佳及歐萱等當地著名音樂人與藝人亦紛紛到場力撐。陳潔儀今次開騷，不僅以神級天籟靚聲征服全場觀眾，更意外促成多位殿堂級歌手世紀同框，成為樂迷傳頌一時的娛樂話題！