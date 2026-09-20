73歲鍾鎮濤大馬開唱「隔空呼應」同日開騷譚詠麟　兩愛女驚喜同台

73歲香港殿堂級歌手鍾鎮濤（阿B）時隔一年又27天，9月19日再度往馬開唱，在雲星劇場舉行《鍾鎮濤及時行樂2026巡迴演唱會》。鍾鎮濤一連獻唱多首耳熟能詳的經典歌曲，帶領歌迷重温屬於一代人的音樂回憶。除了經典歌曲接連登場，他兩名女兒也成為當晚的驚喜亮點，先後現身舞台與爸爸合唱，父女三人還甜蜜比愛心，温馨互動讓現場洋溢濃濃親情，為這場演唱會增添了温馨一幕。



鍾鎮濤一開場便以一身白色閃亮西裝帥氣登場，舞台燈光映照下氣場十足，甫現身便引來現場歌迷歡呼聲。他一連獻唱《讓一切隨風》、《香腸蚊帳機關槍》、《開心氣候》，一開場便瞬間點燃現場氣氛！

鍾鎮濤一番演唱後向現場歌迷熱情打招呼，笑言自己「等今天等了很久」，因距離去年8月23日來馬開唱，已經相隔了一年又27天。他回憶，「為什麼我會記得那麼清楚呢？因為去年8月23日剛好是我的老友Alan（譚詠麟）的生日，我們當時在這裏唱生日歌給他聽。」如今，鍾鎮濤再度往馬開唱，譚詠麟也於同日在香港舉行演唱會，讓兩位老友在兩地「隔空呼應」。

鍾鎮濤笑說：「他今天在香港開演唱會，你們在這裏看我，當然不能去那邊看他（演唱會）。」雖然兩人身處不同地方，鍾鎮濤希望以演唱會與歌迷一起開心度過這個晚上：

我們兩邊都一起呼應，一起開心給歌迷，希望你們（歌迷）今晚有一個很開心的晚上。

鍾鎮濤也有特別選唱好友譚詠麟的經典歌曲《愛情陷阱》。

隨後，鍾鎮濤獻唱好友梁朝偉的經典國語歌曲《你是如此難以忘記》，熟悉的旋律勾起歌迷的集體回憶，也流露出他與好友之間的深厚情誼。緊接著，他再帶來1986年膾炙人口的經典代表歌曲《情變》。

除了自己的作品，鍾鎮濤也特別選唱多位樂壇好友的代表作，包括林子祥《男兒當自強》、許冠傑《滄海一聲笑》、張學友《誰是大英雄》、陳百強《偏偏喜歡你》以及BEYOND《海闊天空》，以歌聲向這些陪伴香港樂壇走過不同年代的好友致意。

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任賢齊上個月在雲頂開唱時，除了特別為鍾鎮濤宣傳演唱會，還獻唱了《讓一切隨風》；如今輪到鍾鎮濤來馬開唱，他也特別「回禮」，選唱任賢齊的經典歌曲《心太軟》，以歌聲回應好友的支持。

鍾鎮濤接著也重温昔日温拿樂隊歲月，獻唱《千載不變》，隨後接唱充滿青春玩味的《玩嚇啦》，讓現場瞬間添了幾分輕快氣息，也勾起歌迷對温拿樂隊黃金歲月的記憶。

他還以串燒形式演繹多首粵語及中文歌曲，包括《憑著愛》、《再回首》、《月亮惹的禍》、《都是你的錯》及《大海》，橫跨不同年代的熟悉歌聲接連響起，掀起全場大合唱。

此外，9月19日晚演唱會的另一大亮點，便是鍾鎮濤的兩名女兒鍾懿與鍾幗先後驚喜現身舞台。首先登場的是女兒鍾懿，她擔任演出嘉賓，與爸爸合唱《閃閃星辰》。鍾懿更笑著回憶，當年錄製這首歌時，自己年紀還小，甚至是坐在爸爸腿上完成演唱。父女倆深情獻唱之際，舞台大屏幕也同步播放昔日演出片段及鍾懿童年時期的照片，一幕幕珍貴影像隨著歌聲重現眼前。

鍾懿隨後也帶來多首個人演唱，展現紮實唱功，遺傳父親的音樂基因。其中，她更特別獻唱《To Leslie with Love》，適逢「哥哥」張國榮70歲冥誕，借這首作品向這位樂壇巨星致敬。

歌迷聽得意猶未盡，鍾鎮濤重現經典電影《新精武門1991》中的「瀟灑哥」，換上一身標誌性的皮衣與帽子回到舞台，接連獻唱《一段情》、《只要你過得比我好》、《餓狼傳說》、《痴心的一句》及《紅葉斜落我心寂寞時》等經典作品，令氣氛再度升温。到了返場環節，他則獻上完整版《讓一切隨風》，全場隨即響起大合唱。

隨著演唱會進入尾聲，小女兒鍾幗也現身，與爸爸和姐姐一同合唱《Sha La La》、《朋友》及《月亮代表我的心》。父女三人同台，不僅合唱金曲，更不時親密互動、温馨比愛心，台上洋溢濃濃親情，為整晚演出留下温暖又難忘的一幕。

曲目：讓一切隨風、香腸蚊帳機關槍、開心氣候（Volare）、你是如此難以忘記、情變、粵語 X 普通話 歌曲《憑著愛＋再回首, 月亮惹的禍 + 都是你的錯, 大海》、男兒當自強、滄海一聲笑、誰是大英雄、千載不變、玩嚇啦 + 浪子心聲、偏偏喜歡你、海闊天空、今天我非常寂寞、心太軟、閃閃星辰、特別的人、月下煮茶、To Leslie with Love、風的季節、一段情、只要你過得比我好、餓狼傳說、痴心的一句、紅葉斜落我心寂寞時、讓一切隨風、愛情陷阱、Sha La La、活在紀念中、朋友、月亮代表我的心

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：鍾鎮濤來馬開唱金曲掀回憶殺 父女三人同台獻唱】