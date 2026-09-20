劉憲華廈門開騷嘴叼玫瑰單膝跪地　秒變求婚現場狂吻鏡頭冧爆粉絲

36歲華裔加拿大籍的「音樂才子」劉憲華（Henry），2008年以香港人身份隨Super Junior-M在韓國出道，近年脫離舊東家單飛發展，人氣高企接招接不停！日前他在《ENJOY THE SHOW 華麗憲場》世界巡迴演唱會廈門站上，竟出招將舞台瞬間變成浪漫炸裂的粉紅「大型求婚現場」，憑藉嘴叼鮮花、單膝跪地及狂吻鏡頭等一連串撩人神操作，瞬間引爆全網飆升熱搜！

劉憲華（Henry）。（微博@劉憲華Henry-Lau）

舞台變求婚現場

從網上流傳的影片所見，劉憲華當晚以一身銀色幻彩T恤配搭閃片黑褲帥氣登場，金髮造型配戴細框眼鏡，帥氣逼人。演唱期間，他手拿紅玫瑰靈動轉圈，隨後緩緩單膝下跪，順勢將鮮紅玫瑰叼於唇間，對著大螢幕鏡頭露出一抹邪魅壞笑，性感指數爆燈！

單膝下跪。（微博影片截圖）

雙手奉上玫瑰。（微博影片截圖）

緊接著他雙手奉上玫瑰，更以口型深情喊出「你的」，並對著鏡頭比出愛心手勢，最後甚至直接湊近親上鏡頭！一系列神級寵粉舉動令全場歌迷瞬間陷入癲狂，尖叫聲簡直要掀翻場館屋頂！

電暈全場粉絲。（抖音影片截圖）

向粉絲比心。（抖音影片截圖）

湊近親上鏡頭。（抖音影片截圖）

單飛發展舞台魅力強勁

劉憲華今次將演唱會變成震撼級「求婚現場」，浪漫爆騷互動隨即在各大社交媒體洗版熱議。從昔日偶像團體成員一路蛻變為如今獨當一面的全能音樂人，劉憲華單飛後的人氣與舞台掌控力持續升溫，今次廈門站的爆款級神演出，再次向大眾證明其無敵的舞台魅力與寵粉本領！