郭富城首登啟德主場館跨年開唱　門票10月開搶掀全城搶票熱

「舞台王者」郭富城將於今年12月底，正式登臨啟德主場館，舉辦《郭富城ICONIC MOMENT啟德跨年演唱會26/27》，於12月31日及2027年1月1日，一連兩個晚上，和觀眾一起倒數迎新年。



郭富城將於12月底正式登臨啟德主場館舉辦演唱會。（公關提供）

頂級班底傾力打造高能量海報

主辦方為隆重其事，特地拍攝全新高能量海報。當中所指的「高能量」是形容設計上選用強勁繽紛色彩，以強化節日喜悅的澎湃張力。此張重磅海報，再請來和Aaron合作無間的最強班底操刀；包括美術大師張叔平為Aaron打造海報形象、跨界攝影名師夏永康，為Aaron多角度細意執鏡，全力為Aaron今次「啟德首演」，整合出最耀目亮眼的海報！

頂級班底為郭富城傾力打造高能量海報。（公關提供）

拍攝當日連換8個造型

拍攝當日，整個影樓都掛滿各款亮麗的服飾，張叔平特別偏愛一套紅色釘工精緻的禮服恤衫配紅褲，阿叔笑說：「Aaron很夾這個紅色，而且顏色很喜慶，很配合開心迎新年！」阿叔對衣服的配搭及顏色的調配，盡顯大師功架，Aaron轉換多個造型，完全穿出衣服的神髓。而攝影大師夏永康特地搭建一幅彩藍背板，予Aaron隨樂起舞時作背景，希望有多些燈影反射，令整個構圖又增添多元視覺。

夏永康表示：「Aaron真的很懂得和鏡頭對話，要他擺什麼甫士也難不到他！」整個拍攝大概換了8個造型，在大家精挑細選之下，率先發放的主題海報就選擇了「紅色舞衣」造型，感覺Aaron面帶笑容，有蓄勢待發，向前邁進之意。

拍攝當日郭富城連換8個造型。（公關提供）

郭富城全力以赴備戰跨年演唱會

Aaron表示：「我和團隊很想挑戰啟德這個新場館，我的舞台可再天馬行空地巨大，聯同更龐大的精銳舞團、重裝燈效、金曲熱唱、與及全新型格舞衣，相互配合，很有信心擦出令人眼前一亮的火花！」對於即將在啟德開唱，又難得是跨年的好檔期，Aaron衷心表示會全力以赴，挑戰更多精彩的舞台極限，努力呈奉最震撼的盛演，他和團隊也是充滿期待。

這張主題海報上注滿繽紛悅目的色彩，喻意向大家發放開心喜悅訊息，帶著愉快的心情，一起同來倒數迎新年，記下難忘的時刻，所以今次演唱會亦定名為《ICONIC MOMENT》。

郭富城全力以赴備戰跨年演唱會。（公關提供）

郭富城屢創紀錄引搶票熱潮

其實早前Aaron於啟德開唱的消息一甫傳出，已經掀起全城搶票熱，所以Aaron這個啟德盛演，絕對令人期待。Aaron一向熱愛舞台，醉心舞台，致力向不同的舞台標桿作挑戰，2007年的360度旋轉舞台，更贏得健力士世界紀錄，創意非凡。此外還有水花舞林、金鋼舞台、彈床舞台、空中舞台、六合一智能舞台，均創造了不少舞台佳話。

郭富城屢創紀錄引搶票熱潮。（公關提供）

10月初優先訂票即將啟動

Aaron和團隊已經全力投入籌備這次啟德首演，費盡心思去挑戰這個偌大的場地，希望呈奉一個突破舞台最高視野，全方位都看得清楚Aaron表演的舞台，希望和觀眾更多互動分享，令大家感到耳目一新。隨著主題海報的發佈，今個12月，Aaron的啟德盛演，已經一觸即發，10月初門票將作優先訂票，密切留意官方平台公佈細節，重磅盛演，與民同樂，敬請期待。