郭富城任馬場大使勁歌熱舞　60歲舞台魅力不減　揭開凍齡保養法

郭富城（Aaron Kwok）於9月6日現身馬場，擔任「馬場大使」出席2026/27的馬季開鑼日，現場勁歌熱舞，將馬場氣氛推至高峰！即使已年滿 60 歲，郭富城每次亮相依然擁有緊緻的肌膚、健壯的體態與爆發力十足的活力，令人羨慕非常。其實，舞台上身材fit爆的他，在背後下了不少的功夫保持，數十年如一日的極致自律正是他的「凍齡秘笈」，讓他看起來遠比實際年齡年輕，歲月彷彿未曾在他身上留下痕跡，以下將揭開5項郭富城的凍齡瘦身秘密。



郭富城（Aaron Kwok）於9月6日現身馬場，擔任「馬場大使」出席2026/27的馬季開鑼日，現場勁歌熱舞。（盧振輝 攝）

1. 極致自律：嚴格的體重管理

郭富城承認自己是個自我要求極高的人。自出道以來，他的體重長期精準控制63 公斤 內，不能超出這個數字。

每日精準監測： 郭富城養成了一個習慣，每天洗澡前與吃飯前必定量體重，監察自己的身形變化。只要看到體重數字稍微超標，如 63.8 或 64 公斤，他便會產生強烈的危機感，並透過加強運動將體重拉回自己的標準。

「懲罰性運動」機制： 一旦體重微幅上升，他會立即啟動「懲罰機制」，嚴格戒口並增加運動量，將原本每日 30 分鐘的運動時間延長至 45 分鐘甚至 1 小時，直到體重降回 63 公斤為止。

維持巔峰狀態： 每逢演唱會籌備期，他更會進一步嚴格節制飲食，並加碼高強度的體能訓練，確保自己在舞台上呈現出無可挑剔的巔峰姿態。

郭富城承認自己是個自我要求極高的人。（IG：＠aaronkwokxx）

2. 養成不可動搖的運動習慣：持之以恆大於單次強度

對於郭富城而言，運動不是臨時抱佛腳的工具，而是像呼吸一樣自然的生活方式。

拒絕偷懶，建立習慣： 一般人在精神不佳或疲累時氧選擇休息一天，但郭富城認為這容易打破節奏、不利於習慣的養成。因此，無論當天工作多麼繁重、身體多麼勞累，他都堅持完成每日的運動目標。

靈活的運動模式： 即使出差在外，他也絕不中斷運動。他曾透露，為了能隨時隨地跑步，曾要求入住的酒店直接將跑步機搬進他的房間。

多元運動與適度原則： 除了每週 4～5 天、每次 30 分鐘的基礎跑步外，他還會交叉進行游泳、打乒乓球等運動。他特別強調運動不需要過度，太高強度的鍛鍊容易讓人半途而廢，持之以恆才是維持身材與健康的唯一關鍵。

對於郭富城而言，運動是像呼吸一樣自然的生活方式。 （IG：＠aaronkwokxx）

3. 一日一餐半的飲食哲學 精準控熱量

在飲食方面，郭富城並非一味採取極端的節食，而是透過靈活調整餐數與代謝來平衡熱量。

「一餐半」法則：他實施一天只吃約一餐半的法則，以對抗中年發福的可能性，但並不會因此拒絕喜歡的食物。他喜愛菠蘿包，每天常以一個港式菠蘿包搭配咖啡，並將其視為半餐，雖然菠蘿包屬於高熱量食物，但他懂得如何掌控總熱量攝取。有運動習慣，加上一天吃得不多，這樣算起來一天其實只吃了一餐半，熱量完全在可控範圍內。

兼顧家庭與健康： 雖然實行「一日一餐半」，但為了能與家人共享溫馨的晚餐時光，他會彈性調整飲食節奏。晚餐時，他嚴格遵循「少油、少鹽、少糖」的清淡原則，減輕身體負擔。

巧妙解饞技巧： 想吃零食時，他會選擇無糖香口膠，一方面透過咀嚼動作刺激大腦產生飽腹感，另一方面又能滿足口腹之慾，完全不給身體帶來額外熱量負擔。

4. 專屬夜貓子作息：充足睡眠促進修復

儘管因為演藝工作的特殊性，郭富城習慣於清晨 6 點入睡、下午 1 至 2 點起床，但他非常注重睡眠品質與作息規律。

規律的夜間節奏： 雖然作息時間與一般人不同，但他保持著高度規律的生活節奏，並確保每天擁有 7 到 8 小時 的完整睡眠，讓肌肉與身體器官得到足夠的修復時間。

郭富城習慣於清晨 6 點入睡、下午 1 至 2 點起床。（盧振輝 攝）

5. 肌膚保養：男士愛美無罪，好狀態是對粉絲的尊重

身為頂級藝人，長期面對高清鏡頭與化妝需求，郭富城對皮膚保養同樣毫不馬虎。

每日 10 分鐘專屬保養： 他每天都會預留至少 10 分鐘進行精準保養，特別注重肌膚的補水與保濕，維持肌膚水嫩與彈性。

大方推崇敷面膜： 他打破了傳統對於男性保養的偏見，大方分享自己的護膚觀念：「男生也需要敷面膜，就算被別人看到也沒關係。敷面膜非常重要，愛美沒有什麼不好的，我們本來就應該好好照顧自己。」

敬業精神的展現： 他認為保持良好的外在狀態不只是為了自己，每一次亮相更是對粉絲與觀眾的尊重。

郭富城對皮膚保養同樣毫不馬虎。（IG：＠aaronkwokxx）

郭富城用數十年的堅持證明：歲月或許無法倒流，但年輕的狀態可以透過極致的自律來延續。 從體重控管、運動習慣到飲食與保養，他展現出的不只是對身材的苛求，更是一種對職業與生活的極致敬業態度。