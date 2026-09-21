魏嘉瑩《快出來玩》首站殺入花蓮　信心滿滿護歌迷上雲霄飛車秒縮

「小魏」魏嘉瑩發行《快出來玩》玩樂自選輯，號召大家立刻出發，把快樂玩遍全世界；《快出來玩》遊樂園快閃計劃也正式啟動，首站就一路玩到花蓮！這次小魏帶著歌迷前進花蓮遠雄海洋公園，一抵達園區便立刻被眼前一整片太平洋吸引，廣闊海洋搭配晴空萬里的好天氣，還沒開始玩就先被滿滿的海景療癒。為了跟小魏「快出來玩」，不少歌迷也特別從不同城市出發，通通在花蓮集合，暫時放下平日工作與課業的忙碌，跟著小魏一起感受好山好水、吹吹海風，也在輕鬆愉快的遊樂園裡放鬆玩樂，享受一段屬於彼此的「快出來玩」時光！

小魏魏嘉瑩前往好山好水花蓮海洋公園。（公關提供）

小魏獲海豚熱情拋球搖擺

這次來到海洋公園，小魏也特別前往海洋守護基地，近距離認識海豚的保育與照護工作，從生活環境到日常習性，解鎖不少海豚的小知識。原本是來「上課」的小魏，沒想到海豚們也相當熱情，除了在水池中自在游動，還主動向小魏拋球，甚至跟著節奏一起搖擺，直接加入小魏的「快出來玩」行程，逗得小魏也忍不住高八度笑說「好可愛」！

小魏近距離認識海豚。（公關提供）

海豚照護員示範與海豚互動。（公關提供）

主舞台搬入遊樂園攜歌迷跳「虎爪舞」

《快出來玩》遊樂園快閃計劃的主軸，就是把小魏的音樂舞台直接搬進遊樂園！小魏一連帶來五首歌曲，從〈我要把眼淚當汽水〉、〈抓馬喵星人〉、〈我們是奇奇與蒂蒂〉、〈喜歡我吧〉等歌，唱到〈快出來玩〉時，小魏更邀請三位歌迷上台一起挑戰「虎爪舞」，海洋公園的超人氣吉祥物海豚大哥Donny及海獅姐姐Sissy也驚喜現身，和小魏及歌迷一起歡樂舞動，把「快出來玩」的快樂氣氛拉到最高點！

小魏與歌迷、鯊魚大哥Donny、海獅姐姐Sissy一起跳虎爪舞。（公關提供）

信心滿滿護歌迷

演出結束後，小魏更帶著三位幸運歌迷一起挑戰遊樂設施，接連搭乘海盜船、自由落體及雲霄飛車，真的跟歌迷一起玩！被問到會不會害怕時，小魏信心滿滿地說：「不會，我可以保護他們！」沒想到話才說完，真正坐上遊樂設施後，小魏忍不住大喊：「太高了吧朋友們！」反差萌讓一旁歌迷笑成一片。而原本就有些害怕刺激遊樂設施的歌迷，得知可以和小魏一起搭乘後，也鼓起勇氣挑戰。被小魏問「心情如何？」她笑著說：「跟魏嘉瑩一起玩比較恐怖！」對歌迷而言，真正讓人緊張的是第一次和喜歡的歌手並肩坐在一起、一起尖叫，比起遊樂設施帶來的刺激，能和小魏一起「玩」反而讓大家更難忘與興奮。

小魏與歌迷一起搭乘雲霄飛車。（公關提供）

小魏與歌迷一起挑戰自由落體。（公關提供）

接下來，小魏魏嘉瑩《快出來玩》遊樂園快閃計劃將於9月28日中秋連假前進台北市立兒童新樂園，繼續帶大家「出來玩」！邀請大家趁著連假一起放下忙碌日常，跟著小魏出門玩，也期待之後還能與大家一起解鎖更多遊樂園。