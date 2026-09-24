T.O.P演唱會2026高雄｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位表

T.O.P崔勝鉉 PRE-STUDIO 2026演唱會將於2026年12月19日在高雄巨蛋 KAOHSIUNG ARENA舉行，會在T.O.P 官方會員 [TOPSX] 優先購票優先開賣門票，並會在tixcraft開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

T.O.P演唱會poster（IG@applewood_official）

T.O.P演唱會2026高雄 | 詳情

演唱會日期：2026年12月19日

演唱會時間：晚上6點

演唱會地點：高雄巨蛋 KAOHSIUNG ARENA

門票價錢：

1F VIP A/B/C/D 座位區 NT$6,300

2F 5800 座位區 NT$5,800

2F 4800 座位區 NT$4,800

4F及5F 3800 座位區 NT$3,800

1F輪椅及陪同席 NT$1,900 (現場由工作人員引導入席)

2F非輪椅身障席 NT$2,400 (現場由工作人員引導入席)

T.O.P演唱會2026高雄 | T.O.P 官方會員 [TOPSX] 優先購票

A.官方會員預購登記

會員預購登記：TOPSX

預購登記時間：2026年9月23日 (三) 下午7時－25日 (五) 下午7時

B.官方會員預購時間

優先訂票渠道：tixcraft

門票發售時間：2026年10月3日 (六) 中午12時－晚上11:59

限購：2張

T.O.P演唱會2026高雄 | 公開售票

公開發售平台：tixcraft

公開開賣日期：2026年10月4日（日）

公開開賣時間：中午12點起

T.O.P演唱會2026高雄 | 粉絲福利

T.O.P演唱會2026高雄 | 粉絲福利。（IG@applewood_official）

T.O.P演唱會2026高雄 | 座位表