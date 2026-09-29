周志康生日開工度過獲好友慶生　11月與孖生兄弟周志文首開演唱會

歌手兼藝人周志康昨天（28日）生日，但他由早上7時便已開始拍攝劇集，拍攝完畢後更立即趕往band房，為明天（30日）晚上舉行的《愛爆動物音樂秀》進行排練，一班動物歌手好友包括羅天宇、莫家淦、姚兵和黃建東特別預備了蛋糕，在現場樂隊伴奏下大合唱生日歌為他慶生。



周志康感恩生日在工作中渡過。（公關提供）

一班動物歌手好友包括羅天宇、莫家淦、姚兵和黃建東特別預備了蛋糕，為周志康慶生。（公關提供）

驚喜宣布11月夥周志文首開騷

阿康表示生日不需要特別休息，反而可以在工作中度過真的很感恩，他續說：「2026年是很不可思議的一年，事業上有不少新突破，我會把握所有機遇做好每一件事，答謝所有提供機會給我的同事。在此順道公布一個好消息，也是一份很大的生日禮物，我和我的孖生兄弟周志文將於今年11月底，舉行我倆首個演唱會，其他細節有待確實後便會盡快公布。約定大家，到時見。」

公布好消息11月底和孖生兄弟周志文舉行演唱會。（公關提供）

周志文 周志康依家連開騷都一齊。(ig@adrianccm)

周志文 周志康由細到大做咩都一齊。(ig@adrianccm)

周志文 周志康兩兄弟好close。(ig@adrianccm)

周志文 周志康其實真係好似樣。(ig@adrianccm)

另外，「愛爆動物音樂秀」主辦單位溫馨提示已購買明天(30日) $1380 VIP 門票的觀眾請注意：

地點：麥花臣場館

開放排隊登記時間：下午2 時正

入場時間：下午2 時30分

觀看綵排時間：下午3 時正

合照環節：下午3時30分開始，合照後觀眾敬請先離開場館，晚上再回來欣賞演出。