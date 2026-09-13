周志康親揭17年演藝辛酸史　自爆曾想過放棄：對呢個行業又愛又恨

現年36歲的周志康早前憑歌唱選秀節目《中年好聲音4》蒙面「企鵝人」一角人氣急升，雖然最終未能殺入七強，但歌唱實力與顧家形象備受肯定。藝人譚永浩特別邀請好友周志康拍攝訪談影片。周志康在片中感性剖白入行多年的浮沉與迷惘，大談於演藝圈打滾背後的心路歷程。



周志康（右）2009年與孿生哥哥周志文參加《超級巨聲》入行。（IG圖片／danielchau928）

周志康因參演《中年好聲音4》人氣急升。（周志康IG）

入行17年遇大環境困境，坦言曾想放棄

2009年與雙胞胎哥哥周志文參加《超級巨聲》入行的周志康，至今已在圈中打滾近17個年頭。被問到多年來一直堅持的是什麼，周志康直言：「堅持喺呢個行業度打滾。」他坦言在娛樂圈發展挑戰極大，剛入行時的難關主要源於個人能力與經驗尚淺；到後來邊做邊學、逐漸步上軌道時，又遇上經濟等外在大環境的變數。外在經濟與大環境等無法控制的因素時，常感無力，更親口吐露內心迷惘：「我真係曾經有想過放棄。」

周志康表示曾想過放棄。（IG@jarrydtam）

付出與回報不成正比

面對努力與回報不成正比的殘酷現實，周志康無奈表示：「我好勤力㗎，點解好像都未必做到自己想做嘅嘢呢？又或者你嘅付出嘅回報好像唔啱喔。」他形容圈中工作極具動盪性，坦言這行表面看起來好像很忙，但沒工作時就會很擔心生計。他笑言每當決心離場時又會突然接獲工作安排，坦言這種循環：「令到我對這個行業是又愛又恨」。

感覺自己的付出與回報不成正比。（IG@jarrydtam）

直言對這個行業又愛又恨。（IG@jarrydtam）

經歷黑暗期學會發光

談到低潮與黑暗時期，他開解自己指「未至於黑到暗，真係暗咗」，更學會轉化心態：「如果你搵唔到光，就自己嘗試發光囉，或者搵一啲可以燃點自己意志嘅嘢。」走出陰霾的他，除了在電視劇《愛·回家之三代同糖》及各類節目多方發展外，家庭生活亦非常甜蜜。早於2014年便與前ViuTV主持盧芷茵結婚的他，現育有兩名可愛女兒，日前更曬出放閃照慶祝結婚12周年「亞麻婚」，建立起圈中「愛妻號」兼好爸爸的正面形象。

周志康與太太盧芷茵（Emily）慶祝「亞麻婚」。（周志康IG）