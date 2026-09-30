SF9演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

SF9 LIVE FANTASY #6 十年逐夢 IN HONG KONG 演唱會將於2026年11月8日(星期日）在AXA 安盛創夢館，西沙GO PARK舉行，會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

SF9香港演唱會（IG@sf9official）

SF9演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年11月8日(星期日）

演唱會時間：下午5時

演唱會地點：AXA 安盛創夢館，西沙GO PARK

門票價錢：VIP HKD$1,599 / Zone A HKD$1,199 / Zone B HKD$799

SF9演唱會2026香港 | 公開售票

公開發售平台：KKTIX

公開開賣日期：2026年10月13日(星期二）

公開開賣時間：中午12時

SF9（IG@sf9official）

SF9演唱會2026香港 | 粉絲福利

SF9演唱會2026香港粉絲福利（IG@sf9official）

SF9演唱會2026香港 | 座位表

SF9演唱會2026香港 演唱會座位表（IG@sf9official）

SF9演唱會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。