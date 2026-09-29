本渡楓見面會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：小白 多娜
出版：更新：
本渡楓見面會2026將12月13日（星期日）在海景嘉福洲際酒店 Picasso Room舉行，會在怪獸王娛樂 Monster King Entertainment開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
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優惠期：2026年9月23日 至 2027年9月23日
優惠碼：MORETICKETS108
本渡楓近年活躍於多部人氣動畫，近期聲演《BanG Dream! YUME∞MITA》薇歐拉及《名偵探光之美少女》小林未來；過往代表角色亦包括《佐賀偶像是傳奇》源櫻、《魔女之旅》伊蕾娜、《怕痛的我，把防禦力點滿就對了》梅普露及《派對咖孔明》月見英子等。
本渡楓見面會2026香港 | 詳情
見面會日期：2026年12月13日（星期日）
見面會時間：第一部11:30開場／12:00開演｜第二部17:00開場／17:30開演
見面會地點：海景嘉福洲際酒店 Picasso Room
門票價錢：
【SVIP門票】HK$880
・電子入場券 一張
・實體紀念門票 一張
・面簽色紙(To簽) 一張 （抽30位）*
・手渡明信片 一套兩張 *
・hi-bye
・活動海報 一張
・SVIP PASS
・優先入場
・優先參與簽名會
【VIP門票】HK$680
・電子入場券一張
・實體紀念門票 一張
・面簽色紙(To簽) 一張 （抽10位）*
・hi-bye
・活動海報 一張
*hi-bye與手渡環節分開進行。
*色紙必須To簽，內容限中文3個字或英文2個單詞或日文假名4個字，且不能為角色名稱或台詞。
本渡楓見面會2026香港 | 公售
公開發售平台：怪獸王娛樂 Monster King Entertainment
公開開賣日期：2026年10月2日（星期五）
公開開賣時間：18:00起