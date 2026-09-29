本渡楓見面會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

本渡楓見面會2026將12月13日（星期日）在海景嘉福洲際酒店 Picasso Room舉行，會在怪獸王娛樂 Monster King Entertainment開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年9月23日 至 2027年9月23日

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本渡楓（ほんどかえで）是日本女聲優，近年活躍於多部人氣動畫。（X@Hondo_dagaya_）

本渡楓近年活躍於多部人氣動畫，近期聲演《BanG Dream! YUME∞MITA》薇歐拉及《名偵探光之美少女》小林未來；過往代表角色亦包括《佐賀偶像是傳奇》源櫻、《魔女之旅》伊蕾娜、《怕痛的我，把防禦力點滿就對了》梅普露及《派對咖孔明》月見英子等。

《魔女之旅》伊蕾娜亦是由本渡楓聲演。（Facebook@本渡楓 unofficial fanpage）

本渡楓見面會2026香港 | 詳情

見面會日期：2026年12月13日（星期日）

見面會時間：第一部11:30開場／12:00開演｜第二部17:00開場／17:30開演

見面會地點：海景嘉福洲際酒店 Picasso Room

門票價錢：

【SVIP門票】HK$880

・電子入場券 一張

・實體紀念門票 一張

・面簽色紙(To簽) 一張 （抽30位）*

・手渡明信片 一套兩張 *

・hi-bye

・活動海報 一張

・SVIP PASS

・優先入場

・優先參與簽名會

【VIP門票】HK$680

・電子入場券一張

・實體紀念門票 一張

・面簽色紙(To簽) 一張 （抽10位）*

・hi-bye

・活動海報 一張

*hi-bye與手渡環節分開進行。

*色紙必須To簽，內容限中文3個字或英文2個單詞或日文假名4個字，且不能為角色名稱或台詞。

本渡楓香港見面會2026海報（Facebook@怪獸王娛樂 Monster King Entertainment）

本渡楓見面會2026香港 | 公售

公開發售平台：怪獸王娛樂 Monster King Entertainment

公開開賣日期：2026年10月2日（星期五）

公開開賣時間：18:00起

本渡楓（Facebook@本渡楓 unofficial fanpage）